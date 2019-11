Roberto Facchinetti a Vieni da Me | l' amico morto e il pianto straziante | costretti a

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Momenti di forte commozione ada Me, il programma di Caterina Balivo su Rai 1, costretto a fermarsi per permettere alla conduttrice e a Francescodi riprendersi. Il tutto è avvenuto quandoparlava della sua passione per Jovanotti: "Uno dei concerti più belli della mia v

berbrand : RT @ConfindustriaBG: Inizia il Primo Tempo a Now!5 con Emanuele Bertoli e Cristiano Bertossi di @1Trueid, Roberto Facchinetti di @alumotion… - KilometroRosso : RT @ConfindustriaBG: Inizia il Primo Tempo a Now!5 con Emanuele Bertoli e Cristiano Bertossi di @1Trueid, Roberto Facchinetti di @alumotion… - secolourbano : RT @ConfindustriaBG: Inizia il Primo Tempo a Now!5 con Emanuele Bertoli e Cristiano Bertossi di @1Trueid, Roberto Facchinetti di @alumotion… -