Rivelo | la seconda stagione in prima serata su Real Time dal 19 dicembre 2019 Anteprima

Fonte : blogo

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Unricco per Lorella Boccia. La showgirl, già tornata alla guida del daydi Amici di Maria De Filippi insieme a Marcello Sacchetta, si prepara per approdare incon ladi. Tvblog è in grado di annunciarvi che il nuovo ciclo di interviste partirà giovedì 19, in onda su.Una promozione per la ballerina e conduttrice, che dopo le sei puntate dellaedizione del talk show in- che hanno visto protagonisti Stefano De Martino, Paola Di Benedetto, Malena, Ignazio Moser, Giacomo Urtis, Costantino Vitagliano e Raffaello Tonon - conquista il primedel canale 31. Otto faccia a faccia con i protagonisti deiity show e della cronaca rosa, che si confronteranno con Lorella Boccia, sempre alla ricerca di segreti e confessioni da svelare nell'atmosfera soffusa del suo salotto. Ancora nessuna notizia ...

