Rivelazione di segreto | assolta pm Principato

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 27 novembre 2019) La corte d'Appello di Caltanissetta ha assolto "perche' il fatto non sussiste" il magistrato Maria Teresae l'appuntato della Guardia di finanza Calogero Pulici, per anni applicato alla sua segreteria. Il magistrato, per anni impegnata nelle indagini sulla ricerca di Matteo Messina Denaro e adesso in servizio alla Direzione nazionale antimafia, era stata condannata in primo grado a 40 giorni di reclusione con l'accusa di avere rivelato all'appuntato Pulici - in servizio presso la sezione di pg - dell'esistenza di un procedimento a suo carico. Per il finanziere invece e' stato confermato in appello il giudizio di primo grado, in cui era stato assolto dall'accusa di accesso abusivo a un sistema informatico. Pulici era finito indagato per altri reati (poi archiviati) e nell'ambito di quelle indagini furono eseguite delle perquisizioni durante le quali fu sequestrato un ...

