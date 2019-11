Rispunta Strache alla conquista di Vienna | ma l’Fpö non ci pensa proprio

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma. Heinz-Christianè convinto che il suo partito non l’abbia dimenticato. Ed è vero, nessuno nello ha dimenticato, tutti sanno che esiste, che pubblica post su Facebook, e sanno anche che contenerlo è un lavoro di gran fatica, perché, ex leader del partito ed ex vice cancell