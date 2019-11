Rieti | dà fuoco al marito ammazzandolo | lei è in fin di vita per le ustioni riportate

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Sembrava un incidente, ma col passare delle ore è emersa la terribile verità: si è trattato di un mariticidio. Lunedì in tarda serata, Braulina Cozzula, 42 anni, una donna di origine brasiliana, ha datonella loro abitazione dial, Valerio Amadio, 44 anni. Ha utilizzato alcune bottiglie di benzina, uccidendolo. L'incendio provocato nell'appartamento che si trova nel quartiere Campomoro ha lasciato Illesi i figli della coppia, entrambi minorenni: hanno 7 e 15 anni. Al momento dell'agguato erano riusciti a scappare. La donna è ricoverata in condizioni gravissime. La ricostruzione dei fatti Lunedì sera, verso le 22, Valerio Amadio che lavorava come impiegato in un supermercato di zona, aveva chiamato la polizia chiedendo l'intervento degli agenti perché sua moglie Braulina si era allontanata di casa in uno stato alterato portando con sé i figli minorenni. In realtà, la ...

