Renzi all' attacco dei giudici seguendo le orme di Berlusconi

Open - i finanziatori della fondazione che hanno beneficiato di scelte del governo Renzi : dal gruppo Gavio alla lobby del tabacco : Erano tra i finanziatori della fondazione Open. E hanno beneficiato di alcune scelte del governo di Matteo Renzi. Sono alcuni degli imprenditori che nelle ultime ore hanno subito una perquisizione della guardia di finanza. L’inchiesta è quella sulla cassaforte che ha accompagnato l’ex premier durante tutta la sua ascesa: prima alla segreteria del Pd, poi a Palazzo Chigi. La stessa fondazione che metteva i soldi per la Leopolda, ...

"Chi decide cos'è un partito? La politica o la magistratura?" - Renzi all'attacco per l'inchiesta su Open : “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana”. Con un post su Facebook, con al centro l’inchiesta sulla fondazione Open, Matteo Renzi torna all’attacco della magistratura. Per la seconda volta in poche ore. “Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti ...

Così Renzi prova a utilizzare il “contratto di governo” per allargare Italia viva : Roma. Ufficialmente, la posizione del partito è quella espressa da Maria Elena Boschi. Per cui no, “il termine ‘contratto di governo’ non ci piace affatto”. E però, al di là della scelta lessicale che si adotterà per legittimare un rilancio dell’azione dell’esecutivo che tutti nella maggioranza dann

Fondazione Open - da Romeo al gruppo Gavio e la lobby del tabacco : ecco i finanziatori dell’ex cassaforte di Renzi perquisiti dalla Finanza : “Accertare quali siano in dettaglio, i rapporti instauratisi tra la Fondazione Open e i soggetti finanziatori della Fondazione”. È la chiusa del decreto di perquisizione, emesso dalla procura di Firenze, che ha portato ieri la Guardia di Finanza in undici città a caccia di documenti e carte per approfondire l’ipotesi di reato di finanziamento illecito ai partiti. I pm indagano, a vario titolo, anche per appropriazione indebita ...

Sono in corso perquisizioni in 11 città italiane relative all’inchiesta sulla fondazione Open - che finanziò l’attività politica di Matteo Renzi : La Guardia di finanza sta facendo delle perquisizioni a Firenze, Milano, Modena, Torino, Bari, Alessandria, Pistoia, Roma, Napoli e Palermo, nell’ambito di un’inchiesta sulla fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018 per sostenere le iniziative politiche dell’ex presidente del Consiglio

Perquisizioni all’alba sui finanziatori di Open - l’ex fondazione di Matteo Renzi : La procura di Firenze sta indagando sui solti versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione

Perquisizioni all’alba sui finanziatori dell’associazione Open di Matteo Renzi : La procura di Firenze sta indagando sui solti versati all’avvocato Bianchi, indagato per traffico di influenze, e poi finiti nelle casse dell’organizzazione

Fondazione Open - a Firenze in corso perquisizioni della Finanza legate all’indagine sull’ex cassaforte di Renzi : Sono in corso da parte di militari della Guardia di Finanza perquisizioni legate a un’indagine della procura sulla Fondazione Open, di cui era presidente l’avvocato Alberto Bianchi. La Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, era nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, tra le quali la convention della Leopolda. L’avvocato Bianchi risulta indagato per traffico di influenze illecite tra il 2016 e il 2018. Al centro ...

Previsioni Meteo Napoli : allerta per le piogge torRenziali di Domenica - attesi oltre 50mm in città [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Mattinata di tempo asciutto sul capoluogo partenopeo, con via vai di nubi medio-alte sostanzialmente innocue, magari solo in grado di velare temporaneamente il sole, tuttavia con schiarite abbastanza presenti. Pausa delle precipitazioni dopo le ultime ancora di ieri, per via di un allentamento delle anse cicloniche, ma veramente temporaneo, intercorso nella staffetta tra un vortice oramai evoluto verso ...

Renzi : "Italia Viva non vuole aumentare le tasse - Italia bloccata dalla burocrazia" (VIDEO) : Matteo Renzi, fondatore del nuovo partito Italia Viva, è stato ospite stamane di Uno Mattina, trasmissione in onda su Rai 1. L’ex premier ha sostanzialmente ribadito la sua contrarietà a quota 100 e al reddito di cittadinanza. “Non indebolisco il governo - ha sottolineato l’ex rottamatore fiorentino - ma Italia Viva chiede di non aumentare le tasse”. Nel mirino di Renzi ci sono soprattutto le lungaggini burocratiche, che a suo dire starebbero ...

Matteo Renzi a “Porta a porta” un’alleanza con Salvini - “mai dire mai” - poi il suo ufficio stampa smentisce : Nella puntata di ieri sera di Porta a Porta l’ospite è stato Matteo Renzi che ha parlato della situazione politica del paese e del futuro del suo partito, Italia Viva. Il leader politico ha detto che l’approvazione del reddito di cittadinanza e di quota 100 del passato governo a guida Lega e M5S è stato un clamoroso autogol. Poi Matteo Renzi ha parlato della possibilità sempre più vicina di elezioni anticipati. Con forza il fondatore ...

Calciomercato Napoli : FloRenzi si allontana - clamoroso scambio con l’Inter : Calciomercato Napoli: Florenzi si allontana, clamoroso scambio con l’Inter Calciomercato Napoli – Le voci che vedevano Alessandro Florenzi approdare alla corte di Carlo Ancelotti già a partire dalla finestra di mercato di gennaio, per il momento, non trovano conferma. Secondo quanto riferito in diretta poco fa dall’emittente di Radio Radio, sul calciatore sarebbe piombata con […] Leggi tutto L'articolo Calciomercato ...

Pensioni ultime notizie : abolizione Quota 100 - Renziani all’attacco : Pensioni ultime notizie: abolizione Quota 100, renziani all’attacco Sul tema Pensioni ultime notizie riportano ancora l’infinita querelle su Quota 100. Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, ne ha ormai fatto una battaglia di principio e punta all’abolizione della misura tramite apposito emendamento. Una richiesta che potrebbe rappresentare un motivo di scontro nella maggioranza, visto che è già arrivato un secco no dal Movimento 5 ...

Matteo Renzi : "Un'alleanza con Salvini? Mai dire mai". Ma l'ex premier smentisce : Incredibile. Matteo Renzi non chiude a un’alleanza, in futuro, con Matteo Salvini. L’ex premier, intervenendo a Porta Porta su Rai1, ha detto: “Salvini cercherà di spostarsi al centro. Italia Viva è una calamita e porterà a una polarizzazione al centro, scommetto che la prossima sfida dei prossimi due-tre anni non sarà degli estremismi ma al centro”.E poi la sorpresa: “Un’alleanza ...