Reggio Calabria | spento l’incendio a bordo di un traghetto dello Stretto di Messina

Incendio su traghetto nello Stretto di Messina - 22 passeggeri salvati e sbarcati a Reggio Calabria dalla Guardia Costiera [LIVE] : Un principio d’Incendio ha interessato oggi pomeriggio un traghetto in servizio tra Reggio Calabria e Messina mentre era in mezzo allo Stretto. Allertati i soccorsi, da Messina è stato chiesto l’intervento della Capitaneria di porto di Reggio che ha inviato due motovedette mentre la nave si trovava circa un miglio al largo di Catona. La nave è stata portata in una rada davanti al litorale tra Gallico e Catona, a Reggio. Sul posto ...

Mengoni fa ballare Reggio Calabria : show esplosivo per la penultima tappa italiana dell’Atlantico Tour - tra musica e profonde riflessioni [GALLERY] : Marco Mengoni regala uno spettacolo mozzafiato al pubblico di Reggio Calabria: la penultima tappa italiana dell’Atlantico Tour è favolosa Serata all’insegna della musica ieri al PalaCalafiore di Reggio Calabria, con la tappa dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni. Il cantante viterbese ha regalato uno spettacolo pazzesco, durato poco più di due ore. Non solo canti per Mengoni ed il suo pubblico, Marco ha voluto infatti ...

Astronomia : il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria diventa digitale - inaugurato un nuovo strumento : Il Planetario Pythagoras Città Metropolitana di Reggio Calabria diventa digitale ed ha inaugurato un nuovo strumento. La Regione Calabria, grazie alla Legge regionale n. 55 del 22.12.2017, ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria un contributo finalizzato a migliorare la strumentazione del Planetarium Pythagoras, che ha consentito l’acquisto del Planetario Digistar di ultima generazione. “Il Planetario Pythagoras viene ...

Catania - Lo Monaco aggredito sul traghetto verso Reggio Calabria : Sono momenti di grande tensione in casa Catania, il club siciliano sta disputando una stagione deludente, la vetta della classifica è lontanissima e non sembrano esserci i margini per tornare in corsa per la promozione. Il club deve fare i conti con qualche problema non solo dal punto di vista tecnico ma anche economico, nelle ultime ore Pietro Lo Monaco si è dimesso, incertezza sul futuro del club siciliano. Tensione per il dirigente ...

Maltempo Reggio Calabria - la nota della Prefettura : Si è conclusa oggi l’attività dell’Unità di crisi costituita, presso il Palazzo del Governo, dalla mattinata dello scorso 24 novembre, dal Prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, a seguito dell’allerta meteo livello rosso. L’Unità di crisi, avvalendosi di uomini appartenenti alle varie Componenti provinciali del Sistema di Protezione Civile ha seguito e coordinato un notevole numero di segnalazioni relative a situazioni di criticità per le ...

Marco Mengoni Atlantico Tour – Al via la seconda parte : domani al PalaCalafiore di Reggio Calabria : Inizia la seconda parte dell’Atlantico Tour di Marco Mengoni: domani tappa a Reggio Calabria. Il Tour si chiuderà in Europa dove tutto ha avuto inizio. Da tutto esaurito anche gli appuntamenti a Zurigo Barcellona e Londra Atlantico Tour, l’incredibile viaggio live di Marco Mengoni prodotto da Live Nation continua a crescere, confermando il percorso straordinario che in pochi anni ha portato l’artista ad essere uno dei protagonisti ...

Reggio Calabria. Antonino Infantino evade dai domiciliari a 92 anni : Si trovava agli arresti domiciliari all’età di 92 anni. Risponde dell’accusa di detenzione illegale di arma. Lui però ha deciso

Scuole chiuse a Reggio Calabria : il sindaco Falcomatà ha firmato l’ordinanza per la giornata di domani lunedì 25 novembre : Reggio Calabria – In seguito al perdurare delle condizioni di allerta meteo, in relazione al messaggio di allertamento diffuso dalla Sala Operativa Regionale della Protezione Civile Regionale, il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà ha firmato un’ordinanza per la chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado sul territorio comunale per la giornata di domani lunedi 25 novembre 2019. L’Amministrazione comunale di Reggio ...

Reggio Calabria sott’acqua e spazzatura galleggiante : decine di interventi su tutto il territorio comunale : Reggio Calabria – Sono decine gli interventi messi in campo dai tecnici dell’Amministrazione comunale su tutto il territorio della Città di Reggio Calabria – come si legge in una nota stampa – per far fronte alle criticità emerse in seguito all’ondata eccezionale di precipitazioni registrate a partire dalla mezzanotte di oggi, domenica 24 novembre 2019, che hanno determinato un messaggio di allertamento codice ...

Maltempo - allagamenti a Reggio Calabria e 347 isolati in Liguria : Il Maltempo continua a flagellare l'Italia e da nord a sud diverse sono le situazioni di disagi e emergenza: in Liguria alcune frane hanno costretto circa 127 persone a lasciare le loro abitazioni, mentre 347 sono rimaste isolate, a Reggio Calabria le strade risultano inondate dall'acqua col livello dell'acqua che arriva fino alle ruote della autovetture. Fino a domani è stata diramata l'allerta rossa per tutto il Piemonte: sorvegliato speciale ...

Reggio Calabria - 92enne agli arresti domiciliari evade e tenta di scappare a Parigi : L'impresa di un arzillo pensionato calabrese, un uomo di ben 92 anni con svariati precedenti penali e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. Ha tentato la fuga imbarcandosi su un volo diretto a Milano dove lo attendeva una coincidenza per Parigi ma è stato fermato in aeroporto.Continua a leggere

Maltempo Reggio Calabria - le FOTO della città allagata e i dati pluviometrici : Fortunatamente non ci sono morti ne’ dispersi a Reggio Calabria, colpita nella notte da un intenso nubifragio che ha provocato pesanti allagamenti in gran parte della città. Tuttavia le criticità più gravi sono tutte provocate dalla cattiva gestione del territorio e soprattutto dall’emergenza rifiuti, con cumuli di spazzatura che giacciono da settimane abbandonati in ogni portone per i disservizi del porta a porta. Proprio la ...

Maltempo e danni in Calabria : situazione critica a Reggio e Lamezia Terme - fiumi ingrossati : Dalla scorsa notte la Calabria è flagellata da una forte ondata di Maltempo, con gravi danni e disagi. situazione critica a Reggio Calabria, dove interi quartieri risultano allagati: l’acqua ha sommerso le auto e alcuni automobilisti sono stati soccorsi. Strade allagate anche nel Catanzarese: pesanti allagamenti si registrano nel Lametino. Allerta nel Vibonese, nel Crotonese e nel Cosentino, dove sono i corsi d’acqua, tutti ...

Maltempo a Reggio Calabria - istituita l’Unità di Crisi in Prefettura : In considerazione del messaggio di allertamento da parte della Protezione civile regionale che prevede l’allerta rossa per la giornata odierna per tutto il territorio di questa Citta metropolitana, il Prefetto, Massimo Mariani, ha instituito l’unità di Crisi presso la sala operativa di questa Prefettura per coordinare gli interventi necessari a risolvere le criticità conseguenti alle incipienti, avverse condizioni meteorologiche. ...