Recensione The Feed | la serie sci-fi disponibile da domani su StarzPlay

The Report - Recensione : Tutti i Governi, tutti i Regimi, si basano sugli uomini, dal vertice in giù fino alla base, tutta la complessa macchina di una Stato è mandata avanti, fin nelle sue pieghe meno evidenti, nei suoi incarichi più umili, dalle persone che ci lavorano. Alcune solo per uno stipendio, altre anche credendo in quello che fanno e nel Sistema per cui si impegnano. Razza pericolosissima questa, perché composta da idealisti, magari pragmatici ma pur sempre ...

Spirit of the North - Recensione : Il panorama videoludico è sempre in espansione. Al suo interno non c'è genere che non abbia una propria fan base, così come non esista giocatore che non trovi un titolo che gli si addica. Per questo motivo, si tende quasi a perdersi nella miriade di giochi e di opportunità presenti al suo interno.Abbiamo giochi dedicati interamente al gameplay, giochi dall'aspetto interamente competitivo e ancora giochi che concentrano tutta la loro attenzione ...

«The Report» - il film in streaming su Amazon. Storia e Recensione : The Report, il nuovo film d'inverno con Adam Driver si insinua nel cosiddetto filone del “cinema verità” dove si aggiunge al fortunato Spotlight, premiato con l’Oscar, a The Insider di Michael Mann e al recente Panama Papers (disponibile su Netflix), presentato con successo alla Mostra di Venezia . Ed è proprio Scott. Z. Burns, sceneggiatore del film di Steven Soderbergh (in questo caso co-produttore di The Report), a prendere in mano le redini ...

Disney Classic Games : Aladdin And The Lion King - Recensione : La generazione di console 16-bit ha visto l'esplosione del genere platform che, già solido nell'era a 8-bit, ha potuto esprimersi a nuovi livelli grazie a una maggiore fedeltà grafica e una più grande potenza garantita dai nuovi hardware, che dava spazio anche migliori animazioni. Praticamente ogni film di successo, di animazione e non, riceveva una trasposizione videoludica a tema ed i cartoni animati Disney non facevano eccezione. Pocahontas, ...

Recensione The Crown - stagione 3 : nuove storie - nuovo cast ma sempre un’ottima serie tv : Recensione The Crown, stagione 3: nuove storie e nuovo cast ma la serie sembra sempre la stessa: un ottimo racconto del regno di Elisabetta II. Recensione The Crown. In un giorno inconsueto per Netflix, domenica 17 novembre arriva la terza stagione di The Crown, una stagione che non è attesa solo per le nuove storie che racconterà, ma anche per il nuovo cast che presterà il volto alla Regina Elisabetta e a tutto la famiglia reale. La produzione ...

STAR TREK : SHORT TREKS - Recensione "The Trouble With Edward" : Si continua con l'antologia di cortometraggi a tema STAR TREK, in un modo del tutto diverso da quello che ci si poteva aspettarre inizialmente. "The Trouble With Edward", secondo capitolo di questo ciclo di episodi, racconta una vicenda normale in un universo narrativo come questo, ma con un taglio decisamente fin sopra le righe persino per gli standard TREK, nonostante il contenuto potenzialmente buono. Diretto da Daniel Gray Longino (A.P. Bio) ...

The End of The F*** World 2 dà un’altra chance a James e Alyssa : facciamolo anche noi (Recensione) : È il quesito ineludibile in qualsiasi miniserie di successo, in qualunque storia sappia narrarsi e concludersi nell'arco di un unico blocco di episodi: fermarsi o andare oltre? Perché in uno scenario in cui l'arte del racconto è così profondamente condizionata da ragioni ben più proisache e influenti, la risposta non è mai scontata. The End of The F*** World 2 su Netflix segue probabilmente la stessa logica, ma si difende in maniera più che ...

The Irishman - Recensione : Diventano vecchi anche i gangster, i malavitosi italo-americani che ci ha raccontato Martin Scorsese in una carriera lunga quasi cinquant'anni. Gente allegra, strafottente, ambiziosa, incosciente, appagata, scontenta, cinica, deviata, con tutte le varie tipologie che si trovano nel resto dell'umanità. Se non hanno la fortuna di finire ammazzati prima, diventano vecchi e magari finiscono in galera o si ammalano. Restano soli e si aprono le porte ...

Spirit of the North – Recensione : Spirit of the North, come annunciato dal team di sviluppo Infuse Studio, è un gioco d’avventura in terza persona, in cui è possibile vestire i panni di una curiosa volpe. Dal suo solitario viaggio attraverso i magnifici paesaggi dell’Islanda, farà la conoscenza di una simpatica volpe, guardiano dell’aurora boreale. Alla riscoperta di una terra dimenticata e in rovina. Il titolo offre una narrazione silenziosa, nessuna voce e nessun testo ci ...

The End of the Fu***ing World - Recensione della seconda stagione completa : Parliamo della seconda stagione di The End of the Fu***ing World, serie tv prodotta da Channel 4 e visibile in streaming su Netflix e pertanto chi non avesse visto la prima stagione, si astenga dalla lettura.Avevamo conosciuto il ragazzo James, 17 anni, sobborgo di campagna inglese, padre affettuoso anche se impreparato, impegnato a ricoprire anche il ruolo di una mamma scomparsa (sapremo dopo come e perché) con un eccesso di forzata allegria. ...

What The Golf? - Recensione : Le simulazioni di golf hanno un pubblico particolare, uno zoccolo duri di fan duri e puri che amano passare ore a calcolare l'incidenza del vento, l'inclinazione dei green e le statistiche di ogni campo.... che deve essere una riproduzione fedele al tracciato originale, guai a mettere un albero fuori posto. Per loro la serie PGA Tour è sempre stata una manna, seppur con qualche capitolo decisamente negativo. Dopo il passaggio di testimonial tra ...

Atelier Ryza : Ever Darkness & The Secret Hideout – Recensione - Gameplay Trailer e Screeenshot : Dopo Atelier Lydie & Suelle quest’oggi vogliamo parlarvi di un nuovo capitolo della serie, attraverso la Recensione di Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout, che abbiamo avuto modo di giocare per voi su PS4, anticipandovi che il titolo è disponibile anche su PC e Nintendo Switch. Atelier Ryza: Ever Darkness & The Secret Hideout – Recensione Come suggerisce il nome stesso, il gioco ...

Magic The Gathering : Arena - Recensione : Sono pochi i giochi che nella storia dell'intrattenimento ludico (sia da tavolo che digitale) possono essere considerati i capostipiti di un genere. Nel 1993 la mente geniale di Richard Garfield (plurilaureato in studi matematici) partorì Magic: The Gathering, un gioco di carte collezionabili che con un art work originale e accattivante e meccaniche rivoluzionarie cambiò per sempre la faccia del competitive gaming.Con un balzo di 26 anni, e ...