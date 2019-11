Ravenna | direttore di banca preleva con il bacomat di un anziano | denunciato e arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Alla fine, è stato colto proprio mentre faceva quell'operazione che gli è costata un arresto e delle accuse molto gravi. Soprattutto per il ruolo che ricopre. Perché, secondo quanto riportato da Il resto del Carlino, undiavrebbe effettuato dei prelievi di denaro con i bancomat di alcuni sui clienti e lo avrebbe fatto in diverse occasioni. È accaduto ae i carabinieri del comando di via Alberoni, in città, avrebbero trovato l'uomo proprio mentreva con la carta intestata a un cliente della filiale della quale era statofino all'estate scorsa.Secondo le prime ricostruzioni, quello non sarebbe stato l'unico episodio, perché in dieci msi, da febbraio a novembre di quest'anno, gli ammanchi ingiustificati su quel conto corrente sfiorano i 27mila euro. Così, un'indagine lampo dei militari dell'Arma avrebberounrio di ...

