Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Solo 64 milioni di euro, pari ad appena il 2,7% del fatturato. Sono le tasse pagate nelalitaliano dalle filiali dei 15gruppi del web e del software: da Amazon a Microsoft e Google, passando per Facebook e Alibaba. Apple, non inclusa nel campione, hadal canto suo 12,5 milioni. Il calcolo è contenuto nell’ultimodel centro studi di. Secondo cui a livello mondiale le 25 “WebSoft” con fatturato superiore agli 8 miliardi di eurorisparmiato tra il 2014 e iloltre 49 miliardi di tasse spostando circa la metà dell’utile ante imposte in Paesi con basse aliquote fiscali. Il risparmio sale a 74 miliardi se si includono i 25 di Apple – non inclusa nel campione – che spicca per le capacità di ottimizzazione fiscale davanti a Microsoft (16,5 miliardi), Google (11,6 miliardi) e Facebook (6,3 ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Rapporto Mediobanca, “nel 2018 le 15 maggiori compagnie del web hanno pagato al fisco italiano solo 64 milioni” https:… - fattoquotidiano : Rapporto Mediobanca, “nel 2018 le 15 maggiori compagnie del web hanno pagato al fisco italiano solo 64 milioni” - Noovyis : (Rapporto Mediobanca, “nel 2018 le 15 maggiori compagnie del web hanno pagato al fisco italiano solo 64 milioni”)… -