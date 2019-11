Raoul Bova | morta la madre Rosa Il tenero ricordo su Instagram

Raoul Bova in lutto - è morta la madre Rosa : “Voglio ricordarti così” : Momento durissimo per l’attore Raoul Bova: come si evince dal suo profilo Instagram, purtroppo è venuta a mancare la mamma Rosa. “Mi piace ricordarti così mammina mia… Risate, abbracci e fiori…“, ha scritto a margine di un tenero scatto in bianco e nero. Tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando sotto al post, anche da personaggi famosi come Antonella Clerici, Valeria Marini, Filippo Magnini, Briga e ...

Raoul Bova e Rocío beccati così : la voce corre veloce. E no - non è una bella notizia : Sono iniziate a luglio le riprese della nuova serie tv “Giustizia per tutti”, prossimamente in onda su Canale 5. È una storia di malagiustizia con protagonista Roberto, fotografo di successo, accusato di omicidio della moglie Beatrice e condannato al carcere per 30 anni. Lo scenario è quello della città di Torino e nel cast il nome di Raoul Bova emana già la sua luce da riflettori. Non è la prima volta che nella vita di Raoul Bova il ...

Raoul Bova : "Matrimonio con Rocio? Arriverà al momento giusto" : Amore, lavoro e famiglia. Raoul Bova è pienamente soddisfatto su tutti i fronti, nonostante i mille impegni riesce a concedersi qualche giorno di riposo come in questo periodo anche se per cause di forze maggiore dovute ad un mal di schiena che lo tiene serrata in casa.In un'intervista ad F parla di questi tre importanti fattori che caratterizzano la sua vita. Al suo fianco c'è Rocio Munoz Morales e con lei Luna e Alma rispettivamente di tre ...

Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova - la foto della figlia Alma conquista tutti : “Un anno di te” : Raoul Bova e Rocío Munoz Morales sono riservatissimi. Entrambi attori ed entrambi bellissimi, sono infatti tra i personaggi del mondo dello spettacolo più discreti. Difficile che la coppia si sbilanci mai troppo sul privato, nelle interviste ma anche sui rispettivi canali social. Recentemente la bella Rocío, che oltre a essere protagonista in tv con ‘Un passo dal cielo 5’ in queste settimane è impegnata in teatro proprio con Raoul nella commedia ...

Sei mai stata sulla luna? - Rai 3/ Streaming video del film con Raoul Bova : Sei mai stata sulla luna? in onda su Rai 3 oggi, venerdì 1 novembre 2019. Nel cast Raul Bova, Liz Solari, Giulia Michelini. Curiosità sul film

Chiara Giordano si confessa sul divorzio : la reazione di Raoul Bova e Rocio : Rocio Munoz Morales e Raoul Bova reagiscono su Instagram dopo le rivelazioni di Chiara Giordano, ex moglie dell’attore romano. Per 13 anni è stata il grande amore di Raoul sino all’addio, doloroso, arrivato nel 2013, lo stesso anno in cui lui ha conosciuto sul set di Immaturi, il viaggio l’attrice spagnola. La love story fra i due è stata travolta dai gossip, rendendo il divorzio dalla Giordano ancora più difficile e doloroso. ...

“Una nullità”. Chiara Giordano - la ex di Raoul Bova racconta tutto il suo dolore (c’è di mezzo sempre “lui”) : Chiara Giordano a cuore aperto parla del dolore che ha dovuto sopportare per la fine del matrimonio con Raoul Bova. Figlia di due noti avvocati – Francesco Giordano e Annamaria Bernardini De Pace – Chiara Giordano è stata da sempre una ragazza molto studiosa. Quando era piccina il suo sogno era diventare veterinaria e, grazie alla costanza e alla determinazione, ha raggiunto il suo obiettivo e oggi, dopo un brillante percorso universitario, fa ...

Chiara Giordano : “Non conosco le figlie di Raoul Bova - le ho viste sui giornali” : Sono ottimi i rapporti tra Raoul Bova e l’ex Chiara Giordano, ma lei non avrebbe mai conosciuto la nuova famiglia di lui, comprese le due figlie Luna e Alma, che l’attore ha avuto da Rocio Munoz Morales. Lo ha confessato la stessa Chiara, produttrice cinematografica nota per aver partecipato alla prima edizione di Amici Celebrities. Luna e Alma viste solo sui giornali Intervistata dal settimanale F, la Giordano ha spiegato: ...

Raoul Bova rivede l'ex Chiara Giordano/ Baci e tenerezze : Rocio Munoz Morales gelosa! : Raoul Bova rivede la ex moglie Chiara Giordano in occasione del compleanno del secondogenito e fa esplodere la gelosia della compagna Rocio Munoz Morales.