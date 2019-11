Rai 2 si ’svecchia’ | Salini | «Va cambiato il palinsesto del daytime con nuovi prodotti

Fonte : davidemaggio

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Fabrizio, ad Rai Audizione in commissione di Vigilanza per l’amministratore delegato della Rai Fabrizio. Tra i punti posti all’attenzione, il riposizionamento dei canali generalisti, in particolare di Rai 2. Come ha più volte dichiarato l’attuale direttore di rete – arrivato ormai al termine del suo mandato – Carlo Freccero, il secondo canale della tv di Stato ha come obiettivo quello di rivolgersi ad un pubblico giovane. “Per ciò che riguarda i cosiddetti canali generalisti, abbiamo avviato un gruppo di lavoro che si è focalizzato sul riposizionamento dell’offerta generalista con particolare focus su Rai 2 basandosi sull’individuazione del mix di generi più adatto alla nuova caratterizzazione del canale che dovrà spostarsi su target di pubblico più giovani“ ha dichiarato. Un’esigenza, ribadisce, che ...