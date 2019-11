Raggi | targhe strade antifascisti ripulite dopo imbrattamento

Cancellate vie con nomi scienziati fascisti - Raggi scopre nuove targhe : Roma – Via Arturo Donaggio, Largo Donaggio e Via Zavattari non ci saranno piu’. I nomi dei tre scienziati firmatari del ‘Manifesto della Razza’ sono stati rimossi dalle strade romane che li ricordavano per essere sostituiti, rispettivamente, da Via Mario Carrara, Largo Nella Mortara (fisica) e Via Enrica Calabresi (zoologa). Tre scienziati che, invece, scelsero di non firmare il Manifesto del 1938 e per questo furono ...