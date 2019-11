Ragazzo si butta in un lago senza saper nuotare | mentre affoga e muore gli amici lo

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Una vicenda assurda e difficile da credere quella accaduta in India dove un, imprudentemente si èto in un, a Kalaburagi, pur non sapendo. Il, che era in compagnia degli, ha fatto questa bravata e poi ha tentato di tornare a riva con tante difficoltà. A questo punto glivendendolo in difficoltà, invece che aiutarlo a tornare, hanno iniziato a riprenderlo con il telefonino . Hanno ripreso tutta la scena: dal momento in cui ilstava annaspando e provava a tenere fuori dall’acqua la testa fino a che, piano piano è finito sott’acquariemergere più. Glihanno ripreso tutta la scena, dall’mento alla morte. In India la popolazione è rimasta sconvolta perché una condotta del genere non è possibile spiegarla nè giustificarla in alcun modo. Non c’è stato alcun tentativo di salvare ile l’amico ma solo ...

