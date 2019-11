Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti | applicazioni diagnostiche e terapeutiche

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ogni anno la Federazione Italiana Ricerche sulle(FIRR) organizza un workshop su un argomento di rilevanza scientifica e di attualità che interessi in modo trasversale le Associazioni federate. Quest’anno il Workshop del 29 novembre a Roma presso la Sala Auditorium “Cosimo Piccinno” del Ministero della Salute, intende approfondire la conoscenza su alcune tematiche che riguardano sia leche non-. Sarà affrontato il tema della teragnostica, un settore nuovo della medicina nucleare che vede l’utilizzo di molecole marcate con diversi radionuclidi, al fine di impiegarle sia in fase diagnostica (con i radionuclidi che non danneggiano i tessuti) che in terapia (con i radioisotopi in grado di attaccare la massa tumorale), grazie anche all’impiego di nuovi radiofarmaci specifici per alcuni tumori come quelli neuroendocrini del tratto ...

phibylydia : RT @ENEAOfficial: Presentati 3 progetti per creare polo eccellenza nel centro ENEA Brasimone x salute ambiente medicina nucleare radiazioni… - paolat : Ti aspettiamo all’ #RSNA19 per scoprire Dose&Care, la nostra soluzione di monitoraggio della dose radiante, un modo… - Lgiova66 : RT @ENEAOfficial: Presentati 3 progetti per creare polo eccellenza nel centro ENEA Brasimone x salute ambiente medicina nucleare radiazioni… -