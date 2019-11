Pradé | “Chiesa non ha mai chiesto la cessione | né per gennaio né per giugno”

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Lo staff dirigenziale della Fiorentina ha incontrato il padre Chiesa per fare il punto sul futuro dell’attaccante viola. Ne ha parlato il direttore sportivo del club,. “Ci siamo detti tante cose e c’è voglia di dialogare. C’è ancora un contratto di due anni e mezzo, quindi niente frenesia. La cosa importante è che lui stia bene e che si metta a disposizione della squadra per portarla a vincere. Dovevamo guardarci negli occhi e dirci qualcosa. Federico non hala, né perné per giugno. Al momento giusto parlerà anche il ragazzo. In questo momento tocca al campo e lui deve parlare lì”.parla di un’apertura da parte di Chiesa per restare in viola: “Da parte sua c’è stata un’apertura. Abbiamo gettato le basi per un nuovo incontro prossimamente. Per il momento, ripeto, ha ancora due anni e mezzo di ...

