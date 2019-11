Potano le piante | una vettura li centra Muore l' automobilista con i tre operai

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Giuseppe Bassi Un quarto, che era nel cestello elevatore, è gravemente ferito Lecce - Stavano potando i rami di alcuni alberi di ulivo che sporgevano sulla strada, un intervento messo in atto per garantire la sicurezza su quella striscia d'asfalto che si inoltra nella campagna salentina. Ma all'improvviso sono stati travolti da un'auto che procedeva ad alta velocità e per loro non c'è stato niente da fare: così sono morti tresulla circonvallazione di Galatone, provincia di Lecce, centro agricolo di quindicimila abitanti, mentre un loro collega è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni; nell'impatto ha perso la vita anche il conducente della, una Volkswagen Golf che ha terminato la sua corsa tra il camion dell'azienda e un muretto. E' accaduto poco dopo le 8 del mattino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco, che hanno ...

