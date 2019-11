Pomeriggio 5 | Ginevra Lambruschi choc | Ho dormito con Pierpaolo | ma poi

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Il gossip diventa rovente. Trae l’ex velinoPretelli c’è ormai aria di crisi. Tutto avviene come un fulmine a ciel sereno. Eppure soltanto qualche giorno fa lui si era presentato in tv a5 dicendo di non essere single. Poi non avrebbe più telefonato alla Lamb

IsaeChia : ‘#Pomeriggio5’, già al capolinea la frequentazione tra #PierpaoloPretelli e #GinevraLambruschi, che lo attacca: “Tr… - zazoomblog : Pierpaolo Petrelli smentito da Ginevra: è caos a Pomeriggio Cinque - #Pierpaolo #Petrelli #smentito - Ginevra_Carrero : RT @20ennipaperoni: Topolino e canetto pomeriggio perfetto. -