Polizia egiziana a Roma | Gabrielli | “Regeni? Verità è esigenza Ma c’è il dovere di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Quasi quattro anni di depistaggi, silenzi e bugie dal regime egiziano di Al Sisi sul caso Regeni non bastano a fermare le collaborazioni trae il Cairo. Rapporti che proseguono, Nel segno della realpolitik, non soltanto sul campo economico e in quello diplomatico (dopo il ritorno dell’ambasciatore italiano,), a quasi quattro anni dall’omicidio del giovane ricercatore italiano. E al di là dell’iscrizione di cinque ufficiali dei servizi segreti e dellainvestigativa del Cairo tra gli indagati da parte della procura di, quasi un anno fa. Certo, non sono mancate le polemiche per la presenza adei vertici dellaper un workshop di formazione, a due anni dall’accordo sulla gestione dei flussi migratori (insieme ai colleghi di 22 diversi Paese africani, ndr) legato al “progetto Itepa“, con ospite d’onore Ahmed ...

