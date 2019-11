Plastic tax | auto aziendali e lotta all' evasione fiscale | così cambia la manovra

La manovra cambia ancora : dimezzata la Plastic tax : Dimezzamento della tassazione sulla plastica e marcia indietro sulla stretta per le auto aziendali. Sono questi i pilastri del pacchetto di modifiche alla manovra a cui sta lavorando il governo. I correttivi dell'esecutivo sono stati scremati a meno di una cinquantina dalle duecento proposte iniziali dei ministeri ma sono ancora al vaglio della Ragioneria. Le priorità sembrano ormai chiare e vanno nella direzione di una sostanziale ...

Patuanelli : “Tutti pronti ad accogliere Greta Thunberg - ma poi ci si lamenta della Plastic tax” : “Inizialmente la plastic tax era prevista al primo gennaio.Ho chiesto esplicitamente che fosse traslata almeno di sei mesi e visto che comunque incide probabilmente in modo troppo rapido sul nostro sistema produttivo la rimoduliamo per allungarla nel tempo e limitarne l’introduzione nel primo periodo ad alcuni specifici prodotti che sono fortemente impattanti sull’ambiente e che riguardano per esempio le plastiche non ...

Plastic tax 2020 : Gualtieri - “sarà rivista”. Resta il bonus verde : Plastic Tax 2020: Gualtieri, “sarà rivista”. Resta il bonus verde In occasione della festa del Foglio a Firenze, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha parlato di diversi elementi che fanno capo alla Legge di Bilancio 2020. Tra questi spicca la Plastic tax, tassa discussa con fine ecologico che però va a penalizzare le imprese, e il bonus verde, che dovrebbe essere confermato anche nel prossimo anno. Ecco cos’ha detto il titolare di ...

Coca-Cola Hbc Italia : con sugar-Plastic tax stabilimenti a rischio : Oricola, 25 nov. (Adnkronos) - Un impatto economico annuale di 180 milioni di euro, 40 mln come conseguenza della plastic tax e 140 mln per effetto della sugar tax, così come formulate oggi. La stima riguarda la produzione Italiana di Coca-Coca Hbc Italia, principale produttore e distributore di pro

L'Italia resterà senza Coca-Cola? Plastic e sugar tax - impianti a rischio : La società che produce e distribuisce i prodotti della The Coca-Cola Company in Italia ipotizza un aumento dei prezzi oppure...

Dal petrolio all’amido di mais - così l’azienda di Plastica ha superato la crisi : “La riconversione ci ha salvato. Plastic tax? Va incentivato riuso” : Una foto appesa all’ingresso ricorda il vecchio stabilimento dell’azienda Industria Plastica Toscana (IPT). È stata scattata alla fine degli anni 70′ da un manutentore assunto da poco, con la passione per la fotografia. Si tratta di Graziano Chini, ormai da quarant’anni in azienda e attuale presidente della cooperativa che ha salvato l’azienda dal fallimento. “Quando abbiamo scattato questa foto producevamo ...

Renzi : “I problemi dell’ambiente si risolvono con l’economia circolare - non con la Plastic tax” : Matteo Renzi è tornato a parlare della plastic tax: "Se vogliamo essere davvero autenticamente amici dell’ambiente non si deve usare l’ambiente come scusa per mettere tasse sulla plastica. Il populista usa slogan e alza le tasse, il politico smaltisce i rifiuti e investe nell’economia circolare".Continua a leggere

