Pigneto | serranda forzata e furto a bistrot ‘Na Cosetta

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Roma – Non c’e’ pace per i locali e le attivita’ commerciali della zona Est di Roma. Dopo i roghi e gli atti vandalici a Centocelle, stanotte a finire nel mirino e’ stato il‘Na, nel vicino quartiere del, la cuie’ statada ladri che hanno messo a soqquadro gli interni e rubato merce e denaro. A denunciare il fatto sono stati su Facebook i gestori del locale. “Questo il nostro risveglio. Ladel nostroin piena notte con violenza e tanto rumore (inascoltato). Un buco piccolo ma quanto basta per entrare, rompere tutto e rubare. Rubare cose di valore e anche cose che non si possono ricomprare, come la nostra forza di volonta’ che e’ sempre piu’ annichilita”, scrivono nel post. “Cosi’ e’ impossibile andare avanti, si commettono reati con ...

Notiziedi_it : Amaro risveglio al Pigneto: ladri forzano serranda e svaligiano Na Cosetta -