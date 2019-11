Piero Chiambretti a Blogo | La Repubblica delle Donne | le novità | gli ascolti

Piero Chiambretti su Vittorio Feltri a Cr4 : "Come curerà i vostri problemi d'amore" : Squadra che vince non cambia, ma si arricchisce. E per la sua Repubblica delle Donne, in onda da domani in prima serata su Rete 4, Piero Chiambretti ha fatto un "mercato" davvero degno di una squadra che punta alla Champions. Chiambretti, il suo marchio CR4 è mutuato da CR7. Si sente un po' anche le

Piero Chiambretti torna con “La Repubblica delle Donne” : “C’è ‘La posta del cuore’ di Vittorio Feltri - mentre Massimo Lopez è una monaca politicamente scorretta” : Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di pubblico e critica con “#CR4 – La Repubblica delle Donne”, Piero Chiambretti – che proprio quest’anno segna il traguardo dei dieci anni in Mediaset – torna, da mercoledì 27 novembre in prima serata su Retequattro, con un cast rinnovato in parte, con new entry clamorose come Massimo Lopez nei panni della monaca di Monza 3.0. La trasmissione parte con 4 prime serate e due Best ...

Piero Chiambretti svela un retroscena sulla nuova edizione di #CR4 : #CR4 – La Repubblica delle donne, Piero Chiambretti svela: “L’ospite è un pretesto” Domani sera andrà in onda su Rete 4 la prima puntata della nuovissima edizione di #CR4 – La Repubblica delle donne di Piero Chiambretti. Proprio quest’ultimo ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Tv Sorrisi e Canzoni per presentare le novità della sua attesissima trasmissione. E in questa ...

Alda D’Eusanio lascia Piero Chiambretti per Barbara d’Urso : Perché Alda D’Eusanio non è nel cast de La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti La Repubblica delle Donne con Piero Chiambretti torna su Rete 4 mercoledì 27 novembre. Nel cast di quest’anno peserà un’assenza importante, quella della conduttrice e giornalista Alda D’Eusanio. La 69enne ha deciso di abbandonare il posto da opinionista che copriva […] L'articolo Alda D’Eusanio lascia Piero Chiambretti per ...

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti. Foto dal Backstage : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

Retroscena Blogo : Valeria Marini avvistata nell'ufficio di Piero Chiambretti - l'apparizione misteriosa : Il 27 novembre si avvicina, la seconda edizione de La Repubblica delle donne (in onda su Rete 4) scalpita per la ripartenza insieme al suo 'primo ministro' Piero Chiambretti e al suo ministero di opinioniste che certamente riserverà sorprese e novità. La Repubblica delle donne sposta la partenza al 27 novembre 2019 (Anteprima Blogo) Slitta l'inizio della seconda serie di puntate, confermata la ...

“Ecco come sono ridotta”. Sylvie Lubamba - il dramma della ex valletta di Piero Chiambretti : Ricordate Sylvie Lubamba, la showgirl diventata famosa per la sua partecipazione alle trasmissioni di Piero Chiambretti? Originaria del Congo, Sylvie Lubamba è tornata in libertà nel 2017 dopo aver trascorso 3 anni in carcere. Nel gennaio 2006 è stata condannata dal tribunale di Grosseto a cinque mesi e venti giorni per uso indebito di carte di credito. Nel marzo del 2008 ha patteggiato una pena di 6 mesi e 10 giorni davanti al gup del tribunale ...