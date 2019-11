Perché i 5 Stelle sono arrivati a questo punto

Manovra - buco del governo : lo spread sale alle stelle. Perché nessuno ne parla? Il sospetto : Lo spread continua a salire tuttavia nei tg non se ne parla. La notizia è affidata ai classici servizi dalla Borsa. Eppure è un campanello d' allarme. Gli investitori temono l' esplosione del debito pubblico - come ha rilevato ieri la Commissione Ue - e le elezioni anticipate. In un recente report,

Ballando con le Stelle - Vera Kinnunen e la bomba su Oradei e Osvaldo : "Perché ho taciuto fino ad oggi" : Dopo lo scandalo che la ha travolta la scorsa estate, torna a parlare Veera Kinnunen, la ballerina svedese di Ballando con le Stelle - il programma di Milly Carlucci si Rai 1 -, che si è confidata con Marco Liorni a Italia Sì, parlando del suo rapporto finito con Stefano Oradaei (a causa di Dani Osv

Vieni da me - Natalia Titova : ‘Ecco Perché me ne sono andata da Ballando con le stelle’ : Nel 2015 la decisione della ballerina Natalia Titova di lasciare Ballando con le stelle per approdare come professoressa ad Amici di Maria De Filippi fu un fulmine a ciel sereno. Dopo tante edizioni sembrava un voltafaccia in piena regola, andare così alla concorrenza diretta dello show che per anni l’aveva vista volteggiare in pista e le aveva dato la fama presso il grande pubblico di Rai1. Ma subito la Titova aveva additato motivazioni ...

Ilva - Myrta Merlino a Maria Teresa Meli : "Perché Pd e Renzi abbassano la testa al ricatto dei 5 Stelle?" : Myrta Merlino provoca Maria Teresa Meli in diretta a L'aria che tira, su La7, sul caso Ilva: "Perché Pd e Matteo Renzi abbassano la testa al ricatto dei Cinque Stelle? Come fanno a governare insieme se sono ostaggi?". La giornalista del Corriere della Sera risponde in modo molto chiaro: "Non volevan

Perché Pd-Cinque Stelle è ancora l’unica alternativa - nonostante l’Umbria : La vittoria schiacciante del centrodestra in Umbria non dimostra il fallimento dell'alleanza Pd-Cinque Stelle. Semmai, è la prova che un’ammucchiata non è un’alternativa. Che servono programmi e idee coraggiose. Che farsi dettare l'agenda da Salvini, nella paura costante di regalargli consenso, è una pessima idea. Che senza una visione del mondo non si va da nessuna parte.Continua a leggere

Perché i 5 Stelle hanno affossato la risoluzione sulle Ong e sui salvataggi in mare : Una questione di “coerenza” dicono dal Movimento 5 Stelle, rivendicando il ruolo “determinante” che hanno avuto nell'affossare la risoluzione del Parlamento Ue che difende il lavoro delle Ong. Delusione invece da parte di Pierfrancesco Majorino, Pd, per cui si doveva difendere un testo che mandava un semplice messaggio: “Salvare vite in mare non è un reato”.Continua a leggere

"A Napoli non c'è nulla da festeggiare". Ecco Perché l'ex ministro Grillo non andrà a Italia 5 Stelle : “Non credo ci sia da festeggiare. Molti cittadini fanno fatica a riconoscersi nel Movimento e io con loro”. Giulia Grillo, ex ministro della Salute, alla kermesse “Italia 5 Stelle” non ci sarà. Risponde al telefono mentre è in viaggio per Messina, la città dove vive: “Sto andando a casa, non ho lo spirito giusto per essere presente a Napoli”. Volto storico dei pentastellati, dieci anni da ...