Per la giunta di Forlì la famiglia tradizionale è quella che ignora le vittime di omofobia

Giunta leghista blocca progetto contro l’omofobia. L’assessore : “Siamo Per la famiglia tradizionale” : "Noi abbiamo aderito a tutte le iniziative contro la violenza sulle donne. Ma in questo caso si parlava anche dei gay. Noi rispettiamo le posizioni altrui, ma non adottiamo politiche Lgbt": queste le parole che dovrebbero giustificare la decisione dell'assessore alle Pari opportunità nel Comune di Forlì, la leghista Andrea Cintorino, di non autorizzare un progetto di lotta alla violenza di genere e legata all'orientamento sessuale finanziato ...

Ezio Greggio rifiuta la cittadinanza offerta dalla giunta leghista di Biella Per solidarietà a Segre : Ezio Greggio ha rifiutato la cittadinanza onoraria, offerta dal Comune di Biella: "Il mio rispetto nei confronti della senatrice Liliana Segre, per tutto ciò che rappresenta, per la storia, i ricordi e il valore della memoria, mi spingono a fare un passo indietro e non poter accettare questa onorificenza"Continua a leggere

Fdi : Giunta Raggi deve attivarsi Per rinegoziare mutui impianti : Roma – “Ieri in Assemblea Capitolina e’ stata approvata all’unanimita’ una mozione che aveva ad oggetto il tema degli impianti sportivi comunali con particolari criticita’, soprattutto a causa del mancato pagamento del mutuo da parte dei concessionari. Come Fratelli d’Italia abbiamo presentato un ordine del giorno dove abbiamo chiesto di prendere in esame alcuni aspetti che potrebbero sbloccare una ...

Mareggiate - la Giunta stanzia1 - 5 mln Per interventi urgenti - il 19 settembre Consiglio straordinario : Teramo - Il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, tramite l'ufficio legislativo della Presidenza, ha preparato un emendamento al Ddl di Bilancio, in agenda presso la Commissione Bilancio del Senato questa settimana, per poter far fronte agli interventi tesi a fronteggiare il fenomeno dell'erosione costiera. L'emendamento ha per oggetto la concessione alla Regione Abruzzo di uno stanziamento di 50 ...

Veneto : da giunta regionale pdl Per esposizione bandiera S.Marco negli uffici pubblici : Venezia, 12 nov. (Adnkronos) - La giunta regionale del Veneto, su proposta del presidente Luca Zaia, ha approvato oggi all’unanimità un nuovo progetto di legge che prevede che la bandiera della Regione del Veneto debba essere esposta dagli edifici pubblici sia statali sia facenti capo ad amministraz

Pallanuoto - Euro Cup 2019-2020 : altra vittoria e semifinale raggiunta Per l’AN Brescia : Saranno addirittura due le compagini italiane al via delle semifinali dell’Euro Cup di Pallanuoto 2019-2020. Dopo l’impresa pomeridiana dell’Ortigia, in serata l’AN Brescia ha confermato il risultato dell’andata in casa, imponendosi anche in trasferta nel quarto di finale di ritorno con il Miskolc per 11-10. Tutto facile per la compagine di Sandro Bovo che poteva gestire il 17-10 della Mompiano. Ancora una volta ...

Nuovo stadio Per Milan e Inter – C’è il sì della Giunta di Milano - ma emergono le prime ‘condizioni’ : La Giunta del Comune di Milano ha espresso il propri sì al progetto del Nuovo stadio presentato da Milan e Inter, ponendo però alcune condizioni La Giunta del Comune di Milano ha dato il proprio parere positivo di pubblico Interesse al progetto del Nuovo stadio, presentato in sinergia da Milan e Inter. Un sì però condizionato al fatto che non venga portato avanti nessuno sviluppo immobiliare che ecceda le regole stabilite dal Piano di ...

Verona - la Giunta Comunale approva la delibera Per il nuovo stadio : La Giunta Comunale di Verona ha approvato la proposta di delibera del nuovo stadio. Secondo quanto previsto dalla specifica legge, adesso ora si passerà al voto del Consiglio Comunale, chiamato a dichiarare il “pubblico interesse”. In seguito, verrà definito il bando che chiederà di realizzare un impianto pensato per soddisfare le esigenze dei residenti, risolvere […] L'articolo Verona, la Giunta Comunale approva la delibera per il nuovo ...

L’Italia chiede alla Libia una commissione congiunta Per negoziare modifiche all'accordo con Tripoli : L’obiettivo del governo italiano: migliorare il memorandum con la Libia sul piano dei diritti umani, ma comunque mantenerlo

Memorandum Libia - l'Italia chiede commissione congiunta Per modificarlo : Negli tre ultimi anni l'intesa in materia di contrasto all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani ha permesso di dotare la Libia di navi, motovedette, elicotteri, gommoni, veicoli e strumenti di comunicazione per il controllo dei flussi migratori oltre che di armare mezzi navali per la Guardia costiera libica

Panchina Udinese - l’avventura di Tudor giunta ormai al capolinea : esonero vicinissimo Per il croato : Le due pesantissime sconfitte subite contro Atalanta e Roma hanno spinto il club bianconero a profonde riflessioni, che dovrebbero determinare entro oggi l’esonero del croato Il destino di Igor Tudor sembra essere ormai segnato, la sua avventura sulla Panchina dell’Udinese pare sia giunta al capolinea. Le due sconfitte subite contro Atalanta e Roma, nonché gli undici gol incassati in quattro giorni, hanno spinto la dirigenza ...