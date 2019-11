Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) L‘torna a criticare Quota 100. Secondo l’organizzazione parigina, la priorità dell’Italia per quanto riguarda il sistemastico, che assorbe il 16% del pil, dovrebbe essere “aumentaredidal“. Perché al momento è a 62, due in meno rispetto alla mediae cinque in meno rispetto allegale per la pensione di vecchiaia che è a 67. Questo soprattutto per effetto dell’anticipostico caro alla Lega. Lo si legge nel Rapporto “Pensions at a Glance“: la scheda sull’Italia ricorda che la Penisola “ha fatto retromarcia rispetto alle recenti riforme introducendo Quota 100″. La sfida sarà di “mantenere adeguate prestazioni di vecchiaia limitando la pressione fiscale a breve, medio e lungo termine”. Anche perché, ricorda il rapporto, il governo gialloverde ...

Noovyis : (Pensioni, Ocse: “L’Italia aumenti l’età effettiva di ritiro dal lavoro. Ora è a 62 anni, cinque in meno di quella… - Rog_2 : RT @ItaliaOggi: L'Ocse torna a bacchettare l'Italia sulle pensioni e Quota 100 - ItaliaOggi : L'Ocse torna a bacchettare l'Italia sulle pensioni e Quota 100 -