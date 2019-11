Paying Taxes 2020 | carico fiscale imprese italiane La classifica

Fonte : termometropolitico

(Di mercoledì 27 novembre 2019). LaTasse, elusione ed evasionesono temi ricorrenti. Ilè e resta un punto nodale rispetto alla crescita, allo sviluppo e all’economia del nostro Paese. L’ultima analisi in tal senso non è confortante. Infatti secondo quanto rilevato dal rapporto “” condotto da Banca Mondiale e Pwc l’Italia si discosta, in termini negativi, dalla media degli altri Paesi europei e mondiali. Tasse, in aumento ilalleTradotto in numeri, iltotale del fisco e dei contributi sulleche va sotto la voce Total Tax & Contribution Rate segna la cifra del 59,1% dell’utile commerciale. La media europea è pari al 38,9%, a livello globale il tasso è del 40,5%. I numeri si riferiscono all’anno 2018. Rispetto alla precedente rilevazione, ...

giorgiogaias : RT @ScanziFederico: È uscito il rapporto 'Paying Taxes 2020': - Italia 138esimo paese su 190 - Pressione fiscale 59,1% (+6%) - 238 ore nec… - mattiamacellari : RT @7TonyStark7: Il rapporto “Paying Taxes 2020” indica che il carico fiscale e contributivo sulle imprese è lievitato nel 2018 al 59,1% (6… - nubiestive : RT @ScanziFederico: È uscito il rapporto 'Paying Taxes 2020': - Italia 138esimo paese su 190 - Pressione fiscale 59,1% (+6%) - 238 ore nec… -