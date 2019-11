Paura sul traghetto | incendio mentre attraversa lo Stretto di Messina | “Avaria tecnica”

Amici di Maria - Kledi Kadiu sul terremoto in Albania : “Paura enorme” : Kledi Kadiu dopo il terremoto in Albania: le parole dell’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi La scossa di terremoto in Albania, avvenuta alle 2.54 della notte tra il 25 e il 26 novembre 2019, ha coinvolto emotivamente soprattutto numerosi albanesi in Italia. Il danzatore e coreografo, nonchè ex ballerino professionista ed ex docente di Amici di Maria De Filippi, Kledi Kadiu, ha annunciato all’Adnkronos il suo impegno per le ...

Vasco Rossi sulla politica italiana : “Il nostro Paese è preda di rabbia e Paura per colpa di politici irresponsabili” : L'opinione di Vasco Rossi sulla politica italiana è nota a tutti: dalla perentorietà di un divieto di ricorrere ai suoi brani nel dibattito politico alla forte critica nei confronti della diffusione dell'odio, delle fake news e del dilagante razzismo alimentato da chi ha in mano il potere il rocker di Zocca ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Lo ha lasciato intendere anche nell'ultima intervista rilasciata ad Andrea ...

Botte alla nonna per i soldi : 80enne per Paura dormiva sul balcone : A mettere la parola fine all'incubo vissuto da un'anziana nonna di 80 anni, sono stati i carabinieri di Catania. Per mesi la donna ha anche dormito sul balcone, per paura che il nipote di 25 anni potesse picchiarla ancora. Adesso però, il giovane è stato arrestato dai carabinieri e si trova nel carcere di piazza Lanza. La storia ha inizio lo scorso agosto nel quartiere catanese di Librino. Il ragazzo inizia a scontare gli arresti domiciliari ...

Bologna - insulti leghisti sui social all'assessora - "Ho Paura". E parte la denuncia : Silvia Benaglia attaccata per essere stata in piazza con le "sardine". L'avvocata Cathy La Torre citerà in giudizio Matteo Salvini e Lucia Borgonzoni: "Ora basta, si esprimerà un giudice su quei post"

Roma - Paura a via Lucrezio Caro : polizia e vigili del fuoco sul posto. Agenti con giubotti antiproiettile : paura a Via Lucrezio Caro in Roma nel quartiere Prati. Sul posto sono presenti sia la polizia sia i vigili del fuoco. Gli Agenti hanno indossato i giubotti anti proiettile. Ancora non è chiaro...

Paura sulla A10 - tir a fuoco in galleria : persone intossicate e traffico in tilt : L'incidente all'interno della galleria Fornaci, al Km 44.8 della carreggiata in direzione Ventimiglia. Almeno una decina le persone intossicate dal fumo e trasportate in ospedale. Le auto dietro al tir sono state fatte uscire contromano e l'autostrada è stata chiusa al traffico. Bloccata anche la Complanare di Savona.Continua a leggere

Emma Marrone a Verissimo : «Ho avuto Paura ma era giusto dire la verità sulla malattia. Non voglio essere dimenticata» : Emma Marrone a Verissimo: «Ho avuto paura ma era giusto dire la verità. Non voglio essere dimenticata». Sabato 16 novembre appuntamento con Verissimo, eccezionalmente...

Verissimo - Emma Marrone sulla malattia : 'Ho avuto Paura e ce l'avrò sempre - ora va meglio' : Mancano meno di 24 ore alla messa in onda di una nuova puntata di Verissimo, e sono già tante le anticipazioni che circolano in rete sulle dichiarazioni dei vari ospiti. Come vedremo nella puntata in onda su Canale 5 nel pomeriggio di sabato 16 novembre, Emma Marrone, per esempio, si confronterà con Silvia Toffanin su svariati argomenti, ma sarà il problema di salute che ha avuto pochi mesi fa, a monopolizzare la chiacchierata. La salentina ...

Paura per i passeggeri a Sharm el-Sheikh : l’aereo prende fuoco sulla pista d’atterraggio. Il video : Minuti di Paura all’aeroporto di Sharm el-Sheikh, in Egitto, quando un velivolo della compagnia low cost ucraina SkyUp ha preso fuoco in pista. Come si vede dalle immagini, l’incendio è divampato dal carrello di sinistra del Boeing 737-800 e gli addetti alla sicurezza sono prontamente intervenuti. Nessun ferito tra i 189 passeggeri e i membri dell’equipaggio. video Twitter L'articolo Paura per i passeggeri a Sharm ...

Kristen Stewart : "Etichettata 'sgualdrina' ho perso il ruolo di Biancaneve. Hollywood si fonda sulla Paura" : “Sono stata crocifissa e sono stata definita una sgualdrina: per questo ho perso il ruolo nel sequel di Biancaneve e il cacciatore. L’industria di Hollywood è fondata sulla paura”. A rivelarlo è Kristen Stewart che, ospite dell’Howard Stern Show, è tornata a parlare delle difficoltà incontrate dopo che, nel 2012, i media diffusero foto che la ritraevano in atteggiamenti affettuosi col regista ...

Valentina Dallari sulla De Lellis : “Non ho Paura di risultare scomoda” : Giulia De Lellis, Valentina Dallari fa chiarezza sulle polemiche: “Voglio mandare un certo tipo di messaggi” Oggi l’ex tronista Valentina Dallari ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano Il Giornale. E la ragazza, oltre a parlare della sua vita, dei suoi progetti futuri, del suo libro, ha anche colto la palla al balzo per affrontare l’argomento inerente alle polemiche scoppiate su Giulia De Lellis dopo il suo ...

Paura per i vigili del fuoco a Bologna - Tir esplode sull’A1 : 2 pompieri feriti : I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire con una chiamata di emergenza che avvertita delle fiamme che avevano avvolto un mezzo pesante fermo sull'autostrada A1. Durante le operazioni di spegnimento però c'è stata una esplosione che ha sbalzato via i pompieri che si trovavano più vicino al mezzo. Due i feriti che sono stati sbalzati via e hanno riportato fratture e lesioni.Continua a leggere