Pasquale | Luigi | Tony e Alessandro Ecco chi sono le vittime dell’incidente di Galatone

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Si chiamavanoFilieri, 62 anni,Casaluci, 64 anni,Mezzi, 35 anni,Liguori, 44 anni.questi i nomi e le età delle quattrodell‘incidente che si è verificato la scorsa mattina sulla circonvallazione di, nella provincia di Lecce, in Salento. Una quinta persona è ricoverata in gravi condizioni. Tre dellee il ferito erano operai della ditta Eco.Man Salento: tutti erano impegnati in lavori di potatura lungo la strada quando è avvenuto l’incidente. La quarta vittima è il conducente di una Golf che ha perso il controllo dell’auto travolgendo il camion fermo sul ciglio della strada, che ha a sua volta travolto gli operai. I tre operai della ditta, tutti di, morti nello schiantoappunto. Quest’ultimo era anche il titolare della “Eco.Man”. Il conducente della Golf, morto nell’impatto col camion, ...

LimeMagazineU : Pasquale, Luigi, Toni e Alessandro: chi sono le vittime dell’incidente di Galatone - infoitinterno : Pasquale, Luigi, Toni e Alessandro: chi sono le vittime dello schianto di Galatone - infoitinterno : Pasquale, Luigi, Toni e Alessandro: chi sono le vittime dell'incidente di Galatone -