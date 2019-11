Parigi | mille trattori invadono gli Champs-Elysées La protesta degli agricoltori per le

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Centinaia dihanno invasomercoledì, bloccando il traffico con un migliaio die rovesciando balle di fieno sulle strade. Obiettivo della mobilitazione era manifestare contro le “crescenti difficoltà economiche” e invocare un rapido intervento del presidente Emmanuel Macron. “Macron rispondici“, è stato il grido di battaglia della giornata. Laha riguardato anche altre città francesi, come Lione e Le Mans. A Tolosa, i manifestanti hanno invaso un mercato per denunciare la “distorsione della concorrenza” tra i prodotti francesi e quelli esteri. Alcuni sindacalisti si sono inoltre scagliati contro gli accordi di libero scambio sanciti dall’Unione europea, ritenuti ingiusti, e hanno chiesto di incontrare Macron. La manifestazione è cominciata all’alba, quando un migliaio di ...

