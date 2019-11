Papa nomina Carmelo Barbagallo nuovo presidente Aif

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Siciliano, 63 anni, funzionario generale di Bankitalia ed ex capo della Vigilanza di via Nazionale, è statoto alla guida dell’Autorità di Informazione Finanziaria vaticana al posto di René Brulhart, il cui mandato non è stato rinnovato dal pontefice, anche a seguito dell'ultimo scandalo finanziario che ha scosso il Vaticano

