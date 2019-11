Papa nomina Barbagallo alla presidenza dell’Autorità di Informazione Finanziaria

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ilhato Carmelopresidente dell'Autorità difino ad ora è stato Funzionario Generale con l'incarico di alta consulenza al Direttorio della Banca d'Italia in materia di vigilanza bancaria ee nei rapporti con il Single Supervisory Mechanism. Carmeloè nato a Catania il 28 febbraio 1956, è coniugato e ha due figli. Nel 1978 si laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università di Catania; nel 1979 consegue la specializzazione in Economia regionale e collabora con le Cattedre di Diritto Privato e Diritto Industriale. È revisore ufficiale dei conti. Nel 1980 entra in Banca d'Italia e viene assegnato all'Ufficio Vigilanza della Filiale di Genova. Dopo aver assolto gli obblighi militari in qualità di ufficiale della Guardia di Finanza, nel 1983 viene trasferito presso la Filiale di Milano, dove lavora al ...

