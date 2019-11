Papa Francesco domenica a Greccio: lettera sul significato del presepe

Il presepe contro il Babbo Natale della Coca Cola. Papa Francesco scende in campo con una lettera : “Domenica prossima inizierà il tempo liturgico dell’Avvento. Mi recherò a Greccio, per pregare nel posto” dove San Francesco realizzò il primo presepe e “per inviare a tutto il popolo credente una lettera per capire il significato del presepio”. Lo ha annunciato Papa Francesco al termine dell’udienza generale.Il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, ha commentato all’Adnkronos la ...

Papa Francesco : Mi piacerebbe andare a Pechino - io amo la Cina : Papa Francesco ama la Cina. Una delle dichiarazioni che il Santo Padre ha rilasciato sul volo di ritorno dalla visita apostolica in Giappone e Thailandia riguarda la visione che il vescovo di Roma ha della Repubblica popolare asiatica. E "amo la Cina" è l'espressione che il pontefice argentino ha scelto di utilizzare. Il Vaticano, grazie a questo pontificato, ha normalizzato i rapporti con il "dragone". L'accordo provvisorio per la nomina dei ...

Papa Francesco : Abbiamo scoperchiato lo scandalo : "Acquistare un palazzo a Londra con l' Obolo di San Pietro? Hanno fatto cose che non sembrano pulite". Così il Papa in merito allo scandalo che coinvolge cinque persone, sospettate di corruzione. Il Pontefice ha poi spiegato che "ha già firmato il mandato e a giorni cominceranno gli interrogatori. E' la prima volta che il Vaticano è stato scoperchiato da dentro". "C'è la presunzione di innocenza,garanzia per tutti, ma ci sono anche capitali ...

L’abbraccio dei fedeli al Papa allo stadio di Tokyo. Francesco incontra Shinzo Abe : L'abbraccio di migliaia di persone, nello stadio di Tokyo, a Papa Francesco che - a bordo della Papamobile - ha salutato i fedeli per la grande messa a Tokyo, in Giappone, dove si trova per il suo 32esimo viaggio internazionale, il quarto in Asia. "Qui in Giappone, in una società con un'economia molto sviluppata, mi facevano notare i giovani questa mattina, nell'incontro che ho avuto con loro, che non sono poche le persone socialmente isolate, ...

Il segretario personale di Papa Francesco - Fabián Pedacchio - lascerà il suo incarico : Il segretario personale di Papa Francesco, monsignor Fabián Pedacchio, lascerà «a breve» il suo incarico. Lo scrive Vatican News, il giornale online del Vaticano. Il portavoce del Papa ha parlato di un «normale avvicendamento di funzioni» e una fonte di

Papa Francesco - si dimette il segretario Pedacchio? Vaticano - l'ultimo terremoto : Starebbe per lasciare l' incarico a breve mons. Fabian Pedacchio Leaniz, segretario di Papa Francesco. A quanto apprende l' Adnkronos, vi sarebbe stata un' accelerazione nella sua sostituzione per motivi al momento ancora non chiari. Pedacchio, in pianta stabile a Santa Marta dove lavora a tempo pie

Papa Francesco : servono “decisioni coraggiose e importanti sull’uso delle risorse naturali” : Papa Francesco, durante l’incontro con le vittime del disastro del terremoto/tsunami del marzo 2011, ha affermato che servono “decisioni coraggiose e importanti sull’uso delle risorse naturali, e in particolare sulle future fonti di energia“: “E‘ un grave errore pensare” che oggi gli “importanti problemi che ci riguardano” possano essere trattati separatamente. “Guerre, rifugiati, ...

Papa Francesco : la prossima guerra verrà causata da conflitti legati all’acqua : In occasione del viaggio in Giappone del Pontefice, Papa Francesco ha incontrato l’imperatore del Giappone Naruhito: sono stati trattati temi legati all’ambiente, soprattutto la questione dell’acqua. Secondo il Pontefice, è difficile risolvere il problema dell’ambiente perché è strettamente collegato a quello dell’economia: per Papa Francesco la prossima guerra potrebbe essere causata da un conflitto per ...

Papa Francesco ad Hiroshima e Nagasaki : "Fermare la corsa agli armamenti" : Nuovo messaggio di pace da Papa Francesco, oggi in visita ad Hiroshima e Nagasaki, le due località giapponesi sulle quali nell'agosto del 1945 vennero sganciate le bombe nucleari dall'aviazione statunitense. Il bombardamento pose fine al conflitto, ma causò la morte di almeno 100mila persone (le stime arrivano fino a 200mila morti). Dall'Atomic Bomb Hypocenter Park di Nagasaki, Papa Francesco ha ricordato l'evento: "Questo luogo ci rende più ...

Papa Francesco a Hiroshima e Nagasaki - appello per un mondo senza armi nucleari : “Mai più” : Durante il suo viaggio in Asia Papa Francesco ha visitato Hiroshima e Nagasaki, che hanno subito l’orrore della bomba nucleare. "L'uso dell'energia atomica per fini di guerra è immorale. Saremo giudicati per questo. Le nuove generazioni si alzeranno come giudici della nostra disfatta se abbiamo parlato di pace ma non l'abbiamo realizzata con le nostre azioni tra i popoli della terra", ha detto dal Giappone Bergoglio.Continua a leggere

Papa Francesco a Nagasaki : “Basta con la corsa agli armamenti nucleari. E’ un crimine l’uso di energia atomica per fini di guerra” : “La vera pace è disarmata”. Papa Francesco, durante la sua visita a Nagasaki in Giappone, ha visitato l’Atomic bomb park, ipocentro dell’esplosione della bomba atomica sganciata sulla cittadina i il 9 agosto 1945. E ha chiesto che venga interrotta la corsa agli armamenti nucleari. “La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una ...

Papa Francesco : "Alzare la voce contro la corsa agli armamenti" : “La pace e la stabilità internazionale sono incompatibili con qualsiasi tentativo di costruire sulla paura della reciproca distruzione o su una minaccia di annientamento totale”. Lo ha detto il Papa a Nagasaki, aggiungendo: “Qui, in questa città, che è testimone delle catastrofiche conseguenze umanitarie e ambientali di un attacco nucleare, non saranno mai abbastanza i tentativi di alzare la voce contro la ...

Papa Francesco : “Nagasaki simbolo di orrore indicibile - si fermi la corsa agli armamenti nucleari” : “Questo luogo ci rende più consapevoli del dolore e dell’orrore che come esseri umani siamo in grado di infliggerci. La croce bombardata e la statua della Madonna, recentemente scoperta nella Cattedrale di Nagasaki, ci ricordano ancora una volta l’orrore indicibile subito nella propria carne dalle vittime e dalle loro famiglie“: sono le parole pronunciate da Papa all’Atomic Bomb Hypocenter Park di Nagasaki. ...

Papa Francesco - il sondaggio che lo condanna : i cattolici votano Matteo Salvini. Eppure - lui... : Dopo Tangentopoli e la morte della Dc, le gerarchie ecclesiastiche si guardano bene dal fornire indicazioni di voto e si è affermata una prassi: i preti si occupano della pesca delle anime, i politici della pesca dei voti. In entrambi i casi, spesso con scarsi successi. Tuttavia, questo equilibrio,