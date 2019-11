Pallanuoto | Serie A1 2019-2020 | risultati e classifica della nona giornata Vincono le

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : domani il turno infrasettimanale. Pro Recco col Quinto - Ortigia a Napoli : Approfittando della pausa delle Coppe Europee domani torna il campionato di Serie A1 di Pallanuoto: la nona giornata, dopo i rinvii per l’allerta meteo di sabato scorso di Savona-Florentia e Quinto-Lazio, dovrebbe disputarsi regolarmente. La capolista Pro Recco, a punteggio pieno, riceve proprio il Quinto, mentre la più immediata inseguitrice, l’Ortigia, fa visita al fanalino di coda Napoli. La Sport Management va a giocare in casa ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : ottava giornata. Scontro in coda tra Ancona e Trieste : Dopo il martedì dedicato alla Nazionale di Paolo Zizza, che ha esordito in World League con un buon pareggio (sconfitta ai rigori) con le campionesse d’Europa dell’Olanda, torna il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Sabato, come di consueto, in programma tutti i cinque incontri validi per l‘ottava giornata. L’attesa è per il big match di Padova tra il Plebiscito ed il Milano, con le padrone di casa che sono ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della settima giornata. Cade l’Ortigia : settima giornata per il campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Rivoluzione in vetta alla classifica: dopo sei successi di fila si interrompe la favola dell’Ortigia che Cade a Trieste e viene raggiunta in seconda piazza dall’AN Brescia. Davanti in solitaria ovviamente la Pro Recco. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la graduatoria aggiornata. 7^ giornata – sabato 16 novembre CC Napoli-Sport Management 7-15 Pro ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : sabato la settima giornata. Trasferta insidiosa per l’Ortigia : settima giornata nel week-end per il campionato di Pallanuoto maschile di Serie A1. Dopo la Trasferta vittoriosa del Settebello campione del mondo in World League in casa della Grecia, torna la regular season in terra italiana. Trasferta insidiosa per l’Ortigia, ancora in vetta alla classifica: i siciliani volano a Trieste, l’obiettivo è quello di fare sette su sette. Derby per la Pro Recco, che detiene la leadership in coabitazione: ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della sesta giornata. Orizzonte solo in vetta : C’è l’Orizzonte Catania a guidare il campionato femminile di Serie A1 di Pallanuoto. La compagine siciliana si impone anche nel sesto turno e resta a punteggio pieno, con tre lunghezze di vantaggio sulla SIS Roma: successo per le catanesi nel big match con il Plebiscito Padova al termine di un incontro equilibratissimo chiuso sul 10-9. Vincono anche le capitoline. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della sesta giornata. Ortigia e Pro Recco in coppia al comando : sesta giornata, turno infrasettimanale per il campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Tutti e sei gli incontri sono andati in scena oggi, mercoledì 6 novembre. Resta una coppia al comando della graduatoria: oltre al solito Pro Recco, che va a valanga sulla Lazio, l’Ortigia continua a stupire e resta a punteggio pieno in vetta. Subito dietro l’AN Brescia. Andiamo a rivivere questa giornata con i risultati e la classifica ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della quinta giornata. Pro Recco vince lo scontro diretto e vola : Era la partita più attesa e non ha deluso le aspettative. Un AN Brescia forse di livello minore rispetto a quella vista negli anni scorsi, sfrutta il fattore campo e spaventa i pluri campioni d’Italia della Pro Recco: la legge del più forte però viene ancora fuori e i recchelini la spuntano per 11-9, restando ovviamente in vetta. Tanta tensione, ovviamente, molti anche gli errori: sbaglia un rigore Cannella, parato dal giovane Massaro. I ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Catania e Rapallo vittoriose negli ultimi match del quarto turno : Si sono giocate oggi le ultime due gare valide per la quarta giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile, dopo i tre anticipi di mercoledì: il Catania soffre ma alla fine passa per 7-10 in casa della Florentia, restando così a punteggio pieno assieme a Roma e Padova, mentre in coda il Rapallo batte per 15-5 il Bogliasco nel derby ligure e lascia il fondo della classifica, agganciando a quota 3 proprio il Bogliasco e la Florentia. Quarta ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : vincono ancora Ortigia - Pro Recco e Brescia - sempre a punteggio pieno : vincono ancora le prime tre del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: restano a punteggio pieno, dopo il quarto turno, disputato interamente oggi, Ortigia, Pro Recco e Brescia, che superano, rispettivamente, il Savona in trasferta per 5-6, il Napoli per 26-5 (10 gol di Figlioli!), e la Lazio, in trasferta, per 6-17. La Sport Management insegue a quota 9 dopo la bella vittoria per 12-4 sulla Florentia, mentre cade il Trieste, superato ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : vincono Roma - Milano e Padova negli anticipi della quarta giornata : Si sono giocati oggi tre anticipi validi per la Serie A1 di Pallanuoto femminile, resi necessari da ritorno degli spareggi delle qualificazioni agli Europei 2020, in programma sabato: tre affermazioni esterne, con le nette vittorie della Roma, per 5-14 ad Ancona, e del Padova, per 2-10 a Verona, mentre Milano passa di misura a Trieste per 12-13 dopo essere stata a lungo in svantaggio. Completeranno il quadro sabato Florentia-Catania e ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : vincono Ortigia - Pro Recco e Brescia. Fuga a tre in classifica : vincono le prime tre del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: restano a punteggio pieno, dopo il turno infrasettimanale nel quale si è giocata la terza giornata, Ortigia, Pro Recco e Brescia, che hanno vinto rispettivamente per 12-6 contro il Palermo, per 6-18 a Salerno e per 14-8 contro il Savona. La Sport Management insegue a quota 6 dopo al netta vittoria per 5-16 a Roma, assieme al Trieste, che supera per 11-5 il Posillipo. ...

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : risultati e classifica della seconda giornata. Ortigia batte Sport Management : seconda giornata per il campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile: in scena oggi sei delle sette partite (c’era stato l’anticipo mercoledì per la Pro Recco che è impegnata in Champions League). Il match più importante è stato quello tra Sport Management ed Ortigia con i siciliani che hanno sbancato la tana dei Mastini, conquistando almeno virtualmente lo status di terza forza del campionato. Non sbaglia l’AN Brescia, in ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : Catania - Roma e Padova restano in vetta a punteggio pieno : La terza giornata della Serie A1 di Pallanuoto femminile vede rimanere tre squadre in vetta a punteggio pieno: Verona cade infatti contro Milano, che si impone in casa di misura per 11-10 ed aggancia proprio le scaligere al quarto posto a quota 6. Al comando a punteggio pieno sempre le tre favorite per la vittoria finale, ovvero Catania, Roma e Padova. Le etnee sconfiggono per 12-8 Rapallo, squadra con ambizioni ridimensionate rispetto alla ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2019-2020 : terza giornata. Davanti ancora in quattro : terza giornata per quanto riguarda il campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile. Si va in scena, come di consueto, di sabato: domani in programma tutte le cinque partite. Ci sono addirittura quattro compagini in testa alla classifica a punteggio pieno: L’Ekipe Orizzonte, SIS Roma, Plebiscito PD e CSS Verona, non ci saranno scontri diretti e dunque c’è la possibilità di vederle ancora Davanti, con le siciliane e le capitoline che ...