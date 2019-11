Pagelle Liverpool-Napoli 1-1 | voti Champions League Allan fenomentale | Koulibaly non

Fonte : oasport

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ilpareggia per 1-1 in casa del. Un punto comunque importante in ottica qualificazione per la squadra di Ancelotti che era passata in vantaggio con un gol di Mertens. Pareggio nel secondo tempo di Lovren. Ilresta imbattuto contro i campioni in carica.Meret 6: Fa venire un brivido a tutti i tifosi del, perdendo il pallone in uscita, ma per sua fortunalo salva. Una piccola sbavatura che non compromette comunque una buona partita del portiere azzurro, sempre attento nelle altre occasioni. Sul gol di Lovren non può nulla. Maksimovic 6: La classica mossa di Ancelotti in. Il serbo gioca da terzino bloccato e deve fare i conti con un Manè strepitoso e che può mandarlo in confusione. Gioca comunque una partita attenta e sbaglia poco. Manolas 6,5: Meno “bello” del compagno di reparto, ma comunque efficace. ...

