Oroscopo del 28 novembre | il Leone migliora la propria sfera economica | stanca la Bilancia

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 27 novembre 2019) La nuova settimana scorre veloce, vediamo quali sono i disegni degli astri e delle stelle per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute dei dodici segni per la giornata di domani, giovedì 28. Le ultime giornate del mese consentono aldi recuperare, soprattutto per quanto riguarda le questioni di tipo pratico ed economico, tuttavia sarà bene non fare passi affrettati. Al contrario sarà una giornata faticosa per la, mentre il Sagittario e l'Acquario saranno favoriti in amore e nella ricerca dell'anima gemella. Ecco di seguito l'completo di giovedì 282019 per i segni da Ariete a Pesci. L'del giorno 28segno per segno Ariete: le ultime giornate disaranno abbastanza faticose per il segno. Il consiglio degli astri è di agire con cautela, soprattutto se vi trovate alle prese con problemi personali o questioni che ...

StefanoRauco : RT @giannigipi: Oroscopo: Questo è il mese del Sagittario. Essere del Sagittario non significa un cazzo e non modifica in nessun modo la v… - eleuterioweb : L'oroscopo del giorno 28 novembre con stelline, 2ª sestina: la Luna 'sposa' il Capricorno - superdodo22 : RT @Dio: Oroscopo 2020 per tutti i segni: le stelle sono ammassi incandescenti di elio e idrogeno in fusione nucleare, del tutto indifferen… -