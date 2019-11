Open | Renzi e un risvolto | i magistrati che indagano sono gli stessi di Berlusconi e

Fondazione Open - Matteo Renzi come Silvio Berlusconi che diceva : “Sono il più perseguitato nella storia” : A leggere le parole di Matteo Renzi, intervenuto due volte per commentare l’inchiesta dei pm fiorentini sulla Fondazione Open, sembra che a scriverle sia stato un altro ex premier: Silvio Berlusconi. Anche il leader di Forza Italia, con cui il Pd guidato dal senatore di Firenze ha governato, in passato ha attacco i magistrati che indagavano su di lui o che lo hanno giudicato più o meno con le stesse parole. “Sono l’uomo ...

Fondazione Open - Marattin : “Se ci sarà processo aspettiamo la Cassazione. Do ut des tra gruppo Toto e Renzi? Non ho visto nulla di strano” : “Abbiamo tutti il dovere di aspettare come andranno le indagini. Se ci saranno processi vedremo cosa dirà la Cassazione, in un Paese normale si fa così”. A dirlo ai microfoni di Radio 24, ospite di Simone Spetia e Maria Latella a 24Mattino, il vice-capogruppo alla Camera di Italia Viva, Luigi Marattin, a proposito dell’inchiesta che riguarda la Fondazione Open, la cassaforte della scalata al potere di Matteo Renzi. “Un do ...

Fondazione Open - Renzi attacca di nuovo i pm : “Perquisire i miei finanziatori non indagati è un atto senza precedenti nella storia” : “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Un altro post su facebook in poche ore per attaccare la magistratura. Matteo Renzi torna a commentare ...

Fondazione Open - Matteo Renzi replica a Luigi Di Maio : "Indaghiamo su Casaleggio e su chi finanzia il M5s" : Dopo gli attacchi di Luigi Di Maio sull'inchiesta sulla Fondazione Open che finanziava Matteo Renzi, l'ex premier si difende e passa al contrattacco con un post pubblicato sul suo profilo Twitter: "Se Di Maio vuole una commissione di inchiesta su come si finanzia la politica io ci sto. Mettiamoci de

Fondazione Open - da Romeo al gruppo Gavio e la lobby del tabacco : ecco i finanziatori dell’ex cassaforte di Renzi perquisiti dalla Finanza : “Accertare quali siano in dettaglio, i rapporti instauratisi tra la Fondazione Open e i soggetti finanziatori della Fondazione”. È la chiusa del decreto di perquisizione, emesso dalla procura di Firenze, che ha portato ieri la Guardia di Finanza in undici città a caccia di documenti e carte per approfondire l’ipotesi di reato di finanziamento illecito ai partiti. I pm indagano, a vario titolo, anche per appropriazione indebita ...

Paolo Mieli a DiMartedì - fondazione Open : "Matteo Renzi deve stare molto attento" : Paolo Mieli, ospite di Giovanni Floris, a DiMartedì, su La7, commenta l'inchiesta sulla fondazione Open, la cassaforte de facto Matteo Renzi: "A Renzi direi di stare molto attento", avverte. "Ci sono giornali che dedicano un'attenzione quotidiana a queste vicende giudiziarie, come La Verità e il Fat

Fondazione Open - Marco Carrai indagato : il sospetto sul fedelissimo di Matteo Renzi : Subito un pesantissimo colpo di scena nell'inchiesta sulla Fondazione Open, la cassaforte di Matteo Renzi: tra gli indagati infatti spunta Marco Carrai, da sempre amico personale dell'ex premier nonché membro del Cda della Fondazione. Secondo quanto si apprende, la Guardia di Finanza infatti avrebbe

