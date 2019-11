Open | il Giglio magico sfiorisce nel far west delle fondazioni politiche

Fonte : wired

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Marco Carrai (foto: Stefano Montesi/Corbis via Getty Images) Dopo anni di far, in cui le, i think-tank o chiamateli come volete, hanno agito da braccio armato e finanziario del politico di turno e del suo codazzo, dall’inizio dell’anno c’è una legge che dovrebbe mettere ordine a questo scivoloso ambito. Dovrebbe, perché il farè ancora lì fuori. La cosiddetta “legge spazzacorrotti”, poi modificata dal decreto crescita dello scorso giugno, prevede infatti diverse norme per la trasparenza dei partiti e regolamenta appunto, per la prima volta, il grigio universo, equiparandole ai primi. Il primo punto, che tocca anche le indagini che da un anno stanno investendo la Fondazionelegata a Matteo Renzi e alla sua scintillante parabola del Pd e al governo fra 2012 e 2018, sta proprio qui: è una legge inefficace e mutilata. I nuovi ...

MariangelaErcu3 : RT @anari56: I PM su fondazione Open e Renzi: Carte e bancomat ai parlamentari cosi finanziò il 'giglio magico '. E lunedì sera si pavon… - Mariann73083265 : RT @anari56: I PM su fondazione Open e Renzi: Carte e bancomat ai parlamentari cosi finanziò il 'giglio magico '. E lunedì sera si pavon… - GiorgioAntonel1 : RT @anari56: I PM su fondazione Open e Renzi: Carte e bancomat ai parlamentari cosi finanziò il 'giglio magico '. E lunedì sera si pavon… -