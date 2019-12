Omicidio di Ana Maria | una folla commossa al funerale della mamma di Giardinello

Omicidio Sacchi - dal gip Anastasiya risponde alle domande : "Non sapevo di avere 70mila euro nello zaino" : La giovane è indagata per il tentato acquisto di un carico da 70 mila euro di droga nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del giovane. Interrogatorio iniziato intorno alle 11 e terminato dopo circa mezz'ora

Omicidio Sacchi - Anastasia : noi estranei : 12.10 "Non sapevo di avere 70 mila euro nello zaino ed ero davanti a quel pub con Luca come mille altre volte era capitato" E'quanto affermato da Anastasia, fidanzata di Sacchi, nell'interrogatorio di garanzia davanti al gip di Roma. "Io e Luca siamo assolutamente estranei a questa vicenda", ha assicurato. "Il comportamento di Anastasia durante l'interrogatorio ha dato atto della sua estraneità sull'ipotizzato traffico di stupefacenti",ha ...

Omicidio Sacchi - è il giorno di Anastasia : le domande senza risposta e i nodi che la 25enne potrebbe sciogliere : «Noi eravamo lì per il fratellino più piccolo che stava dentro al pub, Luca non è quello che dicono, Luca è l’amore, non ci possono essere altre cose per definirlo». Sono passati 40 giorni da quando Anastasia Kylemnyk, la fidanzata di Luca Sacchi, pronunciava queste parole ai microfoni del Tg1. È stata l’unica volta che ha parlato della morte del fidanzato, negando che in mezzo ci fosse un affare di droga, portando avanti la storia ...

