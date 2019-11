Omicidio Caruana Galizia | in carcere anche l’ex capo di gabinetto del premier

Omicidio Caruana Galizia - arrestato il braccio destro del premier Muscat : Keith Schembri, il braccio destro del premier maltese Joseph Muscat , ha passato la notte in cella dopo essere stato fermato dalla polizia in seguito all’interrogatorio e alla perquisizione dell’abitazione privata avvenuti ieri mattina. In serata è stato fermato anche il dottor Adrian Vella, medico personale del re dei casinò e grande imprenditore Yorgen Fenech arrestato la settimana scorsa mentre tentava la fuga da ...

Daphne Caruana Galizia - si dimette il capo di gabinetto di Muscat : sarà sentito sull’Omicidio della giornalista : Da due anni la famiglia di Dafne Caruana Galizia chiedeva le sue dimissioni, che ora sono arrivate. Keith Schembri, il capo di gabinetto del primo ministro maltese, ha lasciato l’incarico e ora dovrà essere interrogato dalla polizia in merito al caso della giornalista uccisa con un’autobomba il 16 ottobre 2017. Per la sua morte è finito in carcere mentre tentava la fuga in yacht l’imprenditore maltese Yorgen Fenech, con l’accusa di ...