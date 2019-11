Oltre la Soglia | anticipazioni quinta puntata | Marica e Tommaso fuggono dall' ospedale

Oltre la soglia - anticipazioni quarta puntata : Un ragazzo con la passione per lo sport ed una giovane di origine africana sono i pazienti di cui dovrà prendersi cura Tosca (Gabriella Pession), protagonista di Oltre la soglia, la fiction in onda su Canale 5. Nella quarta puntata, in onda questa sera, 27 novembre, alle 21:25, però, ci sarà spazio anche per le storie del team della protagonista.Oltre la soglia, la quarta puntata Nel primo episodio, la Dr.sa Navarro deve occuparsi di Diego ...

Oltre la Soglia su Canale5 - trama quarta puntata del 27 novembre : Tosca contro Di Muro : Torna l'appuntamento con Oltre la Soglia su Canale5 con protagonista Gabriella Pession nei panni della dottoressa Tosca Navarro. In ogni puntata, la fiction affronta diverse diagnosi che colpiscono i giovani, e la donna sembra essere l'unica a capire i suoi pazienti; Tosca infatti nasconde un segreto: un passato difficile dal quale sta cercando di fuggire, e una diagnosi di schizofrenia. Nonostante il medical drama della rete Mediaset sia ...

Oltre La Soglia quarta puntata : trama 27 novembre 2019 : Oltre LA Soglia quarta puntata. Torna su Canale 5 la nuova fiction con Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata mercoledì 27 novembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Oltre La Soglia quarta puntata: trama 27 novembre 2019 Oltre La Soglia trama quarta puntata. Un incidente in palestra porta Diego in reparto: si è allenato fino a perdere i sensi. Com’è possibile? Tosca (Gabriella Pession) ...

Oltre la soglia anticipazioni - Giorgio Marchesi : “Ho fatto una follia” : anticipazioni Oltre la soglia, Giorgio Marchesi sulla sua vita privata: “Ho fatto follie” Giorgio Marchesi attualmente è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 Oltre la soglia. Nella serie l’attore interpreta il Pm del Tribunale dei minori PierGiorgio Di Muro, un uomo di legge tutto d’un pezzo molto attento alle regole che deve occuparsi di adolescenti con problemi psichici. L’attore, in una lunga ...

All Together Now : Michelle Hunziker ‘sfratta’ la fiction Oltre la soglia : All Together Now di Michelle Hunziker sostituisce Oltre la soglia di Gabriella Pession? Il rumor La fiction di Gabriella Pession, Oltre la soglia, è iniziata da qualche settimana su Canale 5. Tuttavia la serie Tv non ha mai riscontrato il favore del pubblico (addirittura l’ultima puntata ha ottenuto uno share sotto il 9%). Ma i problemi per questa fiction potrebbero non essere finiti qua. Difatti, in base alle indiscrezioni raccolte dal ...

Michelle Hunziker al posto di Oltre la soglia? Torna All Together Now - il gossip : Michelle Hunziker Torna con All Together Now: quando inizia e probabile sostituzione della fiction Oltre la soglia Michelle Hunziker sta per Tornare in tv con All Together Now, lo show di musica che la vede accanto a J-Ax. Secondo quanto sussurra Tv Blog, il programma – che ha esordito su Canale 5 la scorsa primavera […] L'articolo Michelle Hunziker al posto di Oltre la soglia? Torna All Together Now, il gossip proviene da gossip e ...

All Together now - nuova edizione anticipata al 4 dicembre al posto di fiction flop Oltre la soglia? (Anteprima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, dovrebbe essere anticipato il debutto su Canale 5 della seconda stagione di All Together now. Infatti, secondo le informazioni in nostro possesso, la data di partenza dello show condotto da Michelle Hunziker con J-Ax dovrebbe essere quella di mercoledì 4 dicembre, ben prima del periodo invernale inizialmente annunciato e nella collocazione nella quella attualmente è prevista la fiction flop Oltre la soglia ...

Oltre la soglia - spoiler 4^ puntata 27 novembre : Tosca lavora ai casi di Diego e Adila : Le anticipazioni della quarta puntata di "Oltre la soglia", la nuova fiction di Canale 5 ambientata in un reparto di neuropsichiatria, diretta dalla regista Monica Vullo e con protagonista l'attrice Gabriella Pession, riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nella puntata che verrà trasmessa mercoledì 27 novembre, Tosca Navarro dovrà occuparsi di due nuovi e complicati casi, quello di Diego e il particolare caso di Adila. Diego arriverà ...

Spoiler quarto episodio Oltre la soglia : una paziente soffrirà di allucinazioni : Il prossimo mercoledì 27 novembre andrà in onda in prima serata su Canale 5 la quarta puntata della serie televisiva 'Oltre la soglia'. In questo quarto appuntamento verranno trasmessi il settimo e l'ottavo episodio della serie tv delle vicende che hanno come protagonista la psichiatra Tosca Navarro. Quest'ultima è interpretata dall'attrice italiana con cittadinanza statunitense, Gabriella Pession. Secondo le ultime anticipazioni, i casi della ...

Oltre la soglia - anticipazioni quarta puntata : la dottoressa Capello in crisi col marito : Oltre la soglia prosegue con gli appuntamenti della prima serata del mercoledì su Canale 5. Nella quarta puntata del 27 novembre, Tosca Navarro si troverà alle prese con due nuovi pazienti di cui occuparsi. Si tratterà di Diego e Adila: il primo avrà un incidente in palestra, mentre il problema di Adila sono le allucinazioni. InOltre, la dottoressa Capello sarà sempre più in crisi con suo marito a causa di Agosti. anticipazioni Oltre la soglia, ...

Ascolti tv - vince Rai1 con la serata per il Bambino Gesù : 'Oltre la soglia' crolla : Ottimo risultato anche per 'Chi l'ha visto?' su Rai3, mentre la fiction di Canale 5 perda ancora punti

Ascolti TV | Mercoledì 20 novembre 2019. La serata per il Bambino Gesù al 15.9%. Flop Oltre la Soglia (8.9%) - superata da Chi l’ha Visto (11.8%) e tallonata da Italia1 (8.1%). Bignardi 1.8% : Amadeus - Una serata di Stelle per il Bambino Gesù Nella serata di ieri, su Rai1 Una serata di Stelle per il Bambino Gesù ha conquistato 2.989.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale5 la terza puntata di Oltre la Soglia ha raccolto davanti al video 1.820.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 la quarta puntata di Volevo fare la Rockstar ha interessato 1.338.000 spettatori (5.9%). Su Italia1 Iron Man ha intrattenuto ...

Oltre la soglia - il terzo appuntamento in replica su Mediaset Play : Tosca dubita di Anna : Continua la messa in onda su Mediaset della nuova fiction Oltre la soglia, interpretata da Gabriella Pession, Giorgio Marchesi e Nina Torresi. Mercoledì 20 novembre, infatti, è andata in onda in prima serata su Canale 5 la terza puntata della prima stagione della fiction in cui la dottoressa Navarro dovrà risolvere il caso di una giovane che crede di conoscere la cura per la sua malattia mentale e quello di un ragazzo erroneamente creduto ...