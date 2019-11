Oltre la soglia anticipazioni quinta puntata | Di Muro cerca Tosca | doccia fredda per la

Oltre la soglia/ Anticipazioni 27 novembre : un brutto incidente per Diego! : Oltre la soglia, Anticipazioni puntata 27 novembre: Tosca e Di Muro litigano per un nuovo caso. La psichiatra si caccerà nei guai?

Oltre la soglia - trama 5ª puntata : Tosca in ansia per la scomparsa di due pazienti : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Oltre la soglia, la serie tv con protagonista Gabriella Pession e Giorgio Marchesi chenon ha incontrato il favore del pubblico nonostante gli attuali temi trattati. La trama della 5ª puntata trasmessa il 4 dicembre su Canale 5 rivela che Tosca Navarro instaurerà un rapporto unico e diretto con Emma mentre contribuirà alla ricerca di Marica e Tommaso, due pazienti fuggiti presumibilmente per una questione ...

Oltre la Soglia : anticipazioni quinta puntata di mercoledì 4 dicembre 2019 : Gabriella Pession Gabriella Pession torna alla fiction Mediaset. L’attrice, che è da anni uno dei volti di punta della serialità made in Rai, prese parte tra il 2000 e il 2003 ad alcuni titoli trasmessi da Canale 5, ma da oggi ogni mercoledì sarà protagonista in prima serata della serie Paypermoon Italia Oltre la Soglia, diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca: sei prime serate che raccontano la storia della dottoressa Tosca Navarro, una ...

Oltre la soglia - Quinta Puntata : Marica Scappa dall’Ospedale! : Oltre la soglia, trama Quinta Puntata: uno dei pilastri della fiction fugge dall’ospedale, mettendo a dura prova i nervi di Tosca che deve fare il possibile per ritrovare Marica entro tempi brevi. InOltre, a farsi curare arriva anche Emma… Stiamo quasi arrivando alla fine di Oltre la soglia, una fiction alternativa che ha diviso il pubblico ma che ha sicuramente colpito tutti i telespettatori. I colpi di scena non mancano anche nel ...

Oltre la soglia - anticipazioni quarta puntata 27 novembre : Quarto appuntamento con Oltre la soglia, la serie medical di Canale 5 che vede Gabriella Pession protagonista nel ruolo di Tosca Navarro. L’appuntamento è per mercoledì 27 novembre alle 21.40 su Canale 5. Oltre la soglia: anticipazioni quarta puntata Un incidente in palestra porta Diego (Giacomo Colavito) in reparto: si è allenato fino a perdere i sensi. Com’è possibile? Tosca (Gabriella Pession) ha bisogno di capire in quale ...

Oltre La Soglia quarta puntata : trama 27 novembre 2019 : Oltre LA Soglia quarta puntata. Torna su Canale 5 la nuova fiction con Gabriella Pession. Di seguito trama e anticipazioni della quarta puntata mercoledì 27 novembre 2019. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Oltre La Soglia quarta puntata: trama 27 novembre 2019 Oltre La Soglia trama quarta puntata. Un incidente in palestra porta Diego in reparto: si è allenato fino a perdere i sensi. Com’è possibile? Tosca (Gabriella Pession) ...

Oltre la soglia anticipazioni - Giorgio Marchesi : “Ho fatto una follia” : anticipazioni Oltre la soglia, Giorgio Marchesi sulla sua vita privata: “Ho fatto follie” Giorgio Marchesi attualmente è uno dei protagonisti della fiction di Canale 5 Oltre la soglia. Nella serie l’attore interpreta il Pm del Tribunale dei minori PierGiorgio Di Muro, un uomo di legge tutto d’un pezzo molto attento alle regole che deve occuparsi di adolescenti con problemi psichici. L’attore, in una lunga ...