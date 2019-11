Nutella Biscuits introvabili al supermercato? Ecco che cosa c' è dietro

Perché non riuscite a trovare i Nutella Biscuits sugli scaffali del supermercato : I Nutella biscuits stanno andando a ruba. Il nuovo prodotto lanciato sul mercato da Ferrero ha conquistato i consumatori o almeno quelli che sono riusciti ad assaggiarli: trovarli nei supermercati non è semplice. Per i consumatori è partita una vera e propria caccia ai Nutella biscuits e l’amarezza degli sconfitti ha generato una domanda: perché è così difficile trovarli? È una strategia di ...

I “Nutella Biscuits” di Ferrero per rispondere alla “Crema Pan di Stelle” di Barilla : la guerra commerciale più golosa di sempre : Sono arrivati anche in Italia da poche settimane i “Nutella Biscuits“, i primi biscotti prodotti da Ferrero che ha deciso di entrare in un mercato nuovo ben 55 anni dopo la nascita della Nutella. I biscotti vengono prodotti nello stabilimento di Balvano, nel cuore del Sud Italia, in Provincia di Potenza: una struttura d’eccellenza realizzata dopo il terremoto dell’Irpinia. Per l’occasione, Ferrero ha investito più ...

Nutella Biscuits : tutti li vogliono e il supermercato resta senza : Nutella BiscuitsNutella BiscuitsNutella BiscuitsNutella BiscuitsNutella BiscuitsNutella BiscuitsTra gli scaffali dei supermercati di Milano spuntano cartelli che invitano a non prenderne più di tre confezioni, e per chi cerca i nuovi Nutella Biscuits non va meglio in altre città d’Italia: nemmeno in Basilicata, la regione in cui si trova lo stabilimento di produzione dei nuovi biscotti fatti con farina di frumento e zucchero di canna ...

Nutella Biscuits - arriva dalla Fererro dopo 10 anni di studio : “Nei primi 12 mesi fattureranno tra i 70 e i 90 milioni di euro” : Li ha studiati per dieci anni, ha costruito una linea produttiva che ha la tecnologia più avanzata del settore e che pesa quanto un Boeing 747 e ci ha investito oltre 120 milioni di euro. Ecco perché Ferrero è convinta di dare un nuovo scossone al mercato dolciario italiano e mondiale. Tutto grazie alla potenza della sua industria che ha sfornato un nuovo, attesissimo, biscotto da soli 15 grammi. Pieno, però, di Nutella. Si chiamano Nutella ...

