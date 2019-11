Nuovo albero di Natale a Marina di Ragusa

Sotto l’albero il Nuovo album di Allevi : inediti - classici e canti natalizi : Giovanni Allevi, compositore, pianista e direttore d’orchestra, di fama internazionale, torna sulla scena discografica con “Hope” (Bizart/Artist First) un nuovo album legato alla magia del Natale in uscita nei negozi fisici e digitali il 15 novembre. In questo ultimo lavoro, l’Enfant Terrible della