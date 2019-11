Fonte : agi

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Si rischiara anche il fronte giudiziario dopo i segnali confortanti arrivati dall'incontro tra le parti a Palazzo Chigi sul futuro dell'ex Ilva. Il Tribunale di Milano rinvia al 20 dicembre lanata dal ricorso d'urgenza presentato dai commissari straordinari per scongiurare la fuga di, "in funzione - scrive il presidente Roberto Bichi in una nota - della trattativa da svolgersi sulla base delle intese e degli accordi assunti". Significa che, almeno fino a quella data, parola dell'ad Lucia Morselli al giudice, si continuerà a cercare un accordo e "saranno garantiti il normale funzionamento degli impianti e la continuità produttiva". Entrata in aula con occhiali scuri, bavero alzato e cappello calcato sul viso, la manager ha sottolineato che l'azienda, pur non essendo obbligata, ha accolto l'invito dei giudici a non spegnere gli altiforni e ha ...

Notiziedi_it : Nuova schiarita per ArcelorMittal. Slitta la causa civile - manudales : Nuova schiarita per ArcelorMittal. Slitta la causa civile - Notiziedi_it : Nuova schiarita per l’ex Ilva. ?ArcelorMittal paga i fornitori -