Notizia da prima pagina in un mondo di mass media ideali

Sardine - Salvini avvisato : "Chi c'era in piazza a Sorrento". Per la prima volta : brutta Notizia per la Lega : Dopo le Sardine di Bologna, le "fravaglie" di Sorrento. Ma cambia solo il nome: il movimento è lo stesso, contro Matteo Salvini e la Lega. Il debutto al Sud è stato un discreto successo, in concomitanza con la visita in Campania del leader del Carroccio. Leggi anche: "Le Sardine? Ma sono quattro..."

Taylor Mega ubriaca - il fuorionda di Striscia la Notizia : “4 vodka e un drink prima di andare in onda a Live Non è la D’Urso” : “Ti sei fatta uno spritzettino prima della diretta?”, così chiedeva Barbara D’Urso a Taylor Mega lunedì in tarda serata durante la diretta di “Live -Non è la D’Urso” dopo che l’influencer, in collegamento da Sharm El-Sheik, parlava strascicando le parole. “Ma Barbara non ho bevuto, sono in differita!”, aveva risposto Taylor Mega negando di aver assunto alcolici prima del collegamento e dando la colpa ai problemi di ...

Striscia la Notizia smaschera Taylor Mega : 4 vodka e un drink prima di Live : “Ma Barbara non ho bevuto, sono in differita!”, Taylor Mega ha ripetuto questa frase più volte durante il collegamento a Live – Non è la d'Urso di lunedì scorso, quando Barbara d'Urso e i presenti in studio hanno notato un certo strascicamento nel parlare da parte dell'influencer. “Ti sei fatta uno spritzettino prima della diretta?”, ha chiesto la conduttrice per cercare di capire cosa stesse accadendo a Taylor Mega, che ha sempre negato ...

Striscia la Notizia - 30 anni dopo la prima puntata... il più clamoroso traguardo raggiunto dal tg satirico : Per quanto riguarda la tv, Striscia la Notizia e Le Iene rappresentano ormai capisaldi dell' intrattenimento e dell' informazione fatta con cura, approfondimento e talvolta sentimento. Antonio Ricci, il papà di Striscia, non si sarebbe mai immaginato un qualcosa di così longevo; infatti, il tg satir

Torino – Juventus : la bella Notizia arriva prima del derby : Torino – Juventus: E’ il giorno del derby della Mole, una delle partite più attese dell’anno per prestigio ed orgoglio cittadino. La sfida tra i granata ed i bianconeri vede la Juventus prima della classe ancora imbattuta, ed i granata vogliosi di riscatto e decisi ad uscire dal periodo nero nel quale sono piombati. Torino Juventus: i bianconeri cercano la conferma Analizzando le statistiche dei principali campionati europei, ...

“Con lui!”. Taylor Mega sempre in prima pagina : la Notizia la conferma il diretto interessato : Non passa giorno che non si parli di Taylor Mega. Dopo le accuse delle settimane scorse di pilotare notizie e interessi intorno a lei, con Giovanni Ciacci che si era spinto oltre dandole praticamente della bugiarda, adesso saltano fuori nuovi e piccantissimi gossip. Arrivano a stretto giro della presunta rottura con la fidanzata che ha tenuti alti i riflettori sull’influencer. Le relazioni amorose di Taylor Mega sono sempre sulla bocca di tutti ...

Matrimonio a prima vista 6 mesi dopo. Cecilia e Luca - la Notizia lascia tutti di sasso : cosa è successo alla coppia : In arrivo un appuntamento molto atteso per i fan di “Matrimonio a prima vista”. L’ultima puntata de docu-reality verrà a breve trasmessa una puntata speciale per scoprire cosa è successo sei mesi dopo a Federica e Fulvio, Cecilia e Luca, Ambra e Marco. I sei protagonisti, incontreranno nuovamente il team di esperti composto dalla sessuologa Nada Loffredi, dal sociologo Mario Abis e dallo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini. La puntata ...

Striscia la Notizia : la prima puntata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in diretta : [live_placement] Striscia la Notizia è il telegiornale satirico in onda su Canale 5, da lunedì a sabato, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.Striscia la Notizia: le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2019prosegui la letturaStriscia la Notizia: la prima puntata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in diretta pubblicato su TVBlog.it 07 ottobre 2019 20:25.

Striscia la Notizia : la prima puntata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in tempo reale dalle ore 20 : 35 : Striscia la Notizia è il telegiornale satirico in onda su Canale 5, da lunedì a sabato, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.Striscia la Notizia: le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2019prosegui la letturaStriscia la Notizia: la prima puntata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in tempo reale dalle ore 20:35 pubblicato su TVBlog.it 07 ottobre 2019 19:25.

Striscia la Notizia : la prima puntata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in diretta dalle ore 20 : 35 : Striscia la Notizia è il telegiornale satirico in onda su Canale 5, da lunedì a sabato, condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.Striscia la Notizia: le anticipazioni della puntata del 7 ottobre 2019prosegui la letturaStriscia la Notizia: la prima puntata con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti in diretta dalle ore 20:35 pubblicato su TVBlog.it 07 ottobre 2019 13:42.