Non è per 30 pesos | è per 30 anni! diventi slogan della sinistra italiana

Strage di Bologna - chiesto l’ergastolo per l’ex Nar Gilberto Cavallini. Pm : “Un delitto come questo Non merita altra pena” : “Un delitto come questo, nonostante il tempo passato e la condotta successiva dell’imputato non merita altra pena che l’ergastolo”. Così il pm Enrico Cieri ha concluso la prima parte della requisitoria nei confronti di Gilberto Cavallini, l’ex Nar imputato per la Strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. “Se doveste ritenere che Cavallini – ha detto la pubblica accusa rivolgendosi ai giudici della Corte ...

Pd come M5S : partiti che Non sanno da che parte stare e sperano siano i militanti a dirglielo : L'ex segretario del Pd, Maurizio Martina, ha proposto di rimettere agli iscritti dem la scelta di stipulare o meno un nuovo contratto di governo con il M5S, a meno di una settimana da quando gli utenti Rousseau hanno sconfessato la linea di Luigi Di Maio, costringendo Beppe Grillo a scendere in campo per dire a tutti di lasciarlo in pace perché è lui il leader. Rimettere una decisione agli elettori non è una lezione di democrazia: piuttosto è la ...

L'Antitrust avvia un'istruttoria su Poste Italiane per raccomandate Non consegnate : L'Antitrust ha disposto un procedimento istruttorio contro Poste Italiane per la verifica di una possibile prassi commerciale ritenuta scorretta. L'inchiesta nello specifico interesserebbe il servizio dedicato della corrispondenza postale, l'ipotesi riguarda la pratica scorretta emersa nella consegna delle raccomandate. L'Antitrust ha rilevato la probabile violazione del Codice al Consumo articoli 20, 21 e 22. Poste Italiane accusate da ...

Venezia : Zaia - 'se il Mose Non funzionerà sarà una tragedia per la città' (2) : (Adnkronos) - "Paratie sott’acqua? Le paratie stanno sott’acqua perché nessuno le voleva vedere a terra, per questioni di impatto ambientale. Sulla carta dovrebbe funzionare, quando ci sarà la prova di collaudo capiremo se funziona o meno. Io spero che funzioni, altrimenti avremmo buttato 5 miliardi

Venezia : Zaia - 'se il Mose Non funzionerà sarà una tragedia per la città' : Venezia, 27 nov. (Adnkronos) - “Il Comitatone governa tutto ciò che è la partita Mose e la legge speciale per Venezia e non si riuniva più da due anni. Quando hanno progettato il Mose io ero adolescente. E se non funzionasse sarebbe una tragedia per Venezia, perché avremmo buttato 5 miliardi e mezzo

Moncalieri - sui social minacce di morte al sindaco per Non aver chiuso le scuole : Paolo Montagna ha scelto di non denunciare gli haters: "I ragazzi hanno bisogno di modelli e di esempi, non di lezioni di comportamento. E li invito al confronto su ciò che faccio ogni giorno per la città"

Gino Paoli : “Facemmo una riunione con Beppe Grillo per convincerlo a Non creare il Movimento. Eravamo io - Arnaldo Bagnasco e Renzo Piano” : “Se il governo reggerà? Ci sono dei dilettanti allo sbaraglio, è difficile capire cosa abbiano in testa“, parola di Gino Paoli. Il cantautore classe 1934 attacca il governo giallorosso non risparmiando il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio: “Le disgrazie non vengono mai da sole anche se la disgrazia è generale”, ha dichiarato a Un Giorno da Pecora, programma in onda su Radio1 condotto da Geppi Cucciari e Giorgio ...

Perché Non riuscite a trovare i Nutella biscuits sugli scaffali del supermercato : I Nutella biscuits stanno andando a ruba. Il nuovo prodotto lanciato sul mercato da Ferrero ha conquistato i consumatori o almeno quelli che sono riusciti ad assaggiarli: trovarli nei supermercati non è semplice. Per i consumatori è partita una vera e propria caccia ai Nutella biscuits e l’amarezza degli sconfitti ha generato una domanda: perché è così difficile trovarli? È una strategia di ...

Pocket Money Non erogato - scoppiano le proteste in un centro per migranti ad Agrigento : Mauro Indelicato Nella città dei templi all'interno di una comunità per migranti gli operatori hanno dovuto chiamare la Polizia per riportare la calma: non è il primo episodio del genere ad Agrigento È dovuta intervenire la Polizia nella giornata di ieri nel quartiere agrigentino del Villaggio Mosè, lì dove all’interno di una comunità d’accoglienza per migranti sono scoppiate vigorose proteste. Motivo del contendere è stato il ...

Fondazione Open - Renzi attacca di nuovo i pm : “Perquisire i miei finanziatori Non indagati è un atto senza precedenti nella storia” : “Chi decide oggi che cosa è un partito? La politica o la magistratura? Su questo punto si gioca una sfida decisiva per la democrazia italiana. Chiameremo in causa tutti i livelli istituzionali per sapere se i partiti sono quelli previsti dall’articolo 49 della Costituzione o quelli decisi da due magistrati fiorentini”. Un altro post su facebook in poche ore per attaccare la magistratura. Matteo Renzi torna a commentare ...

Uno spettro si aggira per l’Unione europea : l’autonomismo. E Non è così male : Con tutto quel che accade – da Genova a Taranto a Venezia – è difficile considerare la recente e francamente surreale polemica fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Giuseppe Provenzano come meritevole di una qualche attenzione. Non si può negare p

Juventus - nuovo attacco di Capello a Ronaldo : 'Ha perso velocità - Non salta l'uomo' : La Juventus ha battuto uno a zero l'Atletico Madrid, grazie ad una punizione spettacolare di Paulo Dybala da posizione difficilissima. Cristiano Ronaldo, certamente uno dei giocatori della Juventus più chiacchierati in questo momento, non ha offerto una prestazione degna dei suoi standard. Il campione lusitano non è ancora al 100% della forma fisica, dato che non ha recuperato dall'infortunio al ginocchio che ne sta condizionando pesantemente il ...

Le tue email Non necessarie sono una piaga per l’ambiente : (foto: Getty Images) Ogni giorno nel Regno Unito vengono inviate circa 64 milioni di mail non necessarie. Secondo uno studio commissionato da Ovo Energy, una delle maggiori società indipendenti di energia oltremanica, se ogni cittadino britannico inviasse un’email mono-parola (facciamo l’esempio più classico: Grazie) in meno al giorno, verrebbero risparmiate 16.433 tonnellate di carbonio all’anno, l’equivalente di 81.152 voli per ...