Nelle mani di Vuitton | Tiffany guarda ai Millennial

Diana David scomparsa da Treviso a 17 anni : “Forse Nelle mani di un trafficante di minori” : Diana David, 17 anni, è scomparsa da Conegliano (Treviso) domenica 24 novembre. La madre sospetta che possa trovarsi con un 27enne conosciuto in chat. Secondo la donna il 27enne, che Diana considera il suo fidanzato, sarebbe dedito al traffico di minori a scopo di prostituzione. Le ricerche sono in corso.Continua a leggere

X Factor suona la sveglia. E ora tutto è davvero Nelle mani del pubblico : X Factor finalmente si accende. Dopo un inizio di stagione nettamente sottotono è stata necessaria la puntata degli inediti per mettere un po’ di brio al talent di Sky Uno. I giudici, dopo rari battibecchi, hanno finalmente iniziato a giocare sul serio (e far divertire il pubblico da casa). Ma non solo: ora la palla passa ufficialmente al pubblico.Dopo le sette esibizioni dei concorrenti ancora in gara con i rispettivi inediti ...

Germania - niente HH Nelle targhe : Alludono al saluto nazista - Heil Hitler : Vietato utilizzare "HH" nelle targhe in Germania. Il motivo? La possibile allusione al saluto nazista "Heil Hitler". Anche se sembra impossibile, è accaduto veramente. Secondo quanto riportato da Italia Oggi, nei giorni scorsi, il tribunale di Münster, in Westfalia, in Germania, ha deciso di proibire l'utilizzo della doppia lettera "HH" nelle targhe delle automobili. Forse per un eccesso di politicamente corretto, fatto sta che il proprietario ...

Serie C - il Rieti torna alla normalità : la società è di nuovo Nelle mani di Curci : Dopo la tempesta torna il sereno. In casa Rieti si vede qualche sprazzo di sole. Mentre il giudice sportivo ha sentenziato lo 0-3 a tavolino in favore della Reggina e un punto di penalizzazione per gli amaranto-celesti, la società laziale è passata dalle mani dell’Italdiesel al commerciante reatino Riccardo Curci, che aveva ceduto solo un mese fa. A lui, da domani, il compito immediato di pagare 135mila euro di stipendi ai giocatori, ...

Il sondaggio Noto Nelle mani di Clemente Mastella : "Lega - FdI e Fi vinceranno anche in Campania" : Dopo l'Umbria anche la Campania potrebbe dare parecchie soddisfazioni al trio Salvini-Meloni-Berlusconi. Proprio qui Clemente Mastella ha commissionato alla Noto un sondaggio per testare il terreno. Risultato? Il centrodestra ha la vittoria in mano. Chiunque sarà il candidato tra Stefano Caldoro, Ma

Procura di Roma : Silvia Romano Nelle mani di un gruppo islamista somalo : È tenuta sotto sequestro in Somalia da un gruppo islamista legato ai jihadisti di Al-Shabaab, Silvia Romano, la cooperante milanese rapita in Kenya il 20 novembre dello scorso anno e poi trasferita in territorio somalo. È quanto emerge dagli sviluppi dell’indagine della Procura di Roma e dei carabinieri del Ros.Gli inquirenti stanno valutando l’ipotesi di inviare una rogatoria internazionale alle autorità ...

ArcelorMittal non chiude del tutto "Soluzione Nelle mani di Conte" : Non è del tutto chiusa, per i vertici di ArcelorMittal, la vicenda ex Ilva, nonostante la richiesta di recesso contrattuale presentata oggi al tribunale di Milano. Alla domanda: ”C’è’ ancora qualche possibilità che si rimedi alla rottura totale e definitiva e il negoziato Arcelor-Mittal-governo si riapra?”, Affaritaliani.it si sente rispondere che “solo alla morte non c’è’ ...

Michael Schumacher - parla la moglie Corinna : 'È Nelle migliori mani' : La moglie di Michael Schumacher, Corinna Betsch, ha finalmente rotto il silenzio che durava da sei anni, da quando cioè il campione di Formula 1 ha subìto un terribile incidente sugli sci che lo ha portato fuori dalle scene. In un'intervista concessa a She Magazine, la donna ha parlato di quanto sia cambiata la sua vita e quella della sua famiglia....Continua a leggere

Parla Corinna Schumacher : “Ringrazio Michael per tutto. È Nelle migliori mani” : Un lungo silenzio. A sei anni dal bruttissimo incidente di Michael Schumacher torna a Parlare la moglie dell’ex pilota ferrarista, Corinna: la tedesca è stata intervista da She’s Magazine. Le sue parole: “Quando avevo 30 anni desideravo moltissimo avere un cavallo e Michael venne con me a Dubai perché volevo comprare un purosangue arabo. Oggi mi rende felice vedere mia figlia poter fare ciò che ama e aver già raggiunto il successo. Ma non ...

Anticipazioni The Walking Dead 10x06 : Negan Nelle mani dei Sussurratori : Entra decisamente nel vivo la decima stagione di "The Walking Dead" che, domenica 10 novembre andrà in onda con il sesto episodio dal titolo "Bonds" (Legami). La puntata verrà trasmessa poi in Italia nella serata di lunedì 11 novembre alle ore 21:15 su Fox, canale 112 dell'offerta di Sky....Continua a leggere

A cena con la mafia : 5mila ristoranti Nelle mani della criminalità organizzata : Secondo il rapporto agromafie di Coldiretti il giro d'affari della malavita nella ristorazione è arrivato a 24,5 miliardi di...

Dopo terroristi e mafiosi un pusher - quando il reddito di cittadinanza finisce Nelle mani sbagliate : Sono numerosi gli episodi che hanno sollevato dubbi e critiche sul meccanismo di erogazione del reddito di cittadinanza