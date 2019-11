Nel 2018 i giganti del web hanno pagato in Italia solo 64 milioni di tasse

Rapporto Mediobanca - “Nel 2018 le 15 maggiori compagnie del web hanno pagato al fisco italiano solo 64 milioni” : solo 64 milioni di euro, pari ad appena il 2,7% del fatturato. Sono le tasse pagate nel 2018 al fisco italiano dalle filiali dei 15 maggiori gruppi del web e del software: da Amazon a Microsoft e Google, passando per Facebook e Alibaba. Apple, non inclusa nel campione, ha pagato dal canto suo 12,5 milioni. Il calcolo è contenuto nell’ultimo Rapporto del centro studi di Mediobanca. Secondo cui a livello mondiale le 25 “WebSoft” ...

I giganti del web in Italia hanno pagato solo 64 milioni di euro di tasse Nel 2018 : Apple, Amazon, Google, Microsoft: anche nel 2018 i colossi mondiali del web e del software con una filiale nel nostro Paese hanno lasciato al fisco Italiano solo le briciole

Farmaci e salute - consumo di antibiotici in lieve aumento Nel 2018 : Farmaci e salute. Nel 2018 il consumo di antibiotici in Italia aumenta dello 0,5% rispetto all'anno precedente e l'antibiotico-resistenza permane

Rapporto Caritas : 19.941 nascite Nel 2018 - -25% rispetto al 2008 : Roma – Nel 2018 le nascite a Roma sono state 19.941, piu’ di un quarto in meno delle nascite del 2008. È quanto emerge dal Rapporto della Caritas di Roma sulla poverta’ nella Capitale. In base al Mother Index messo a punto da Save the Children in collaborazione con Istat si evidenzia che le madri che vivono nel Lazio affrontano difficolta’ mediamente maggiori tanto a livello generale che per quanto riguarda l’ambito ...

In Italia Nel 2018 nascite ai minimi dal 1861 : Migranti: le immagini scioccanti del salvataggio di migranti vicino a Lampedusa Madrid, 26 nov - (Agenzia Nova) - Si vedono dozzine di migranti che galleggiano nelle acque agitate del Mediterraneo, vicino a Lampedusa, mentre i soccorritori della Guardia Costiera Italiana cercano di salvarli uno per

Farmaci - Aifa : almeno un antibiotico per il 50% bimbi italiani under 6 Nel 2018 : Un bambino italiano ‘under 6’ su 2 ha ricevuto, nel corso del 2018, almeno una prescrizione di antibiotici. E’ quanto rivela il rapporto ‘L’uso degli antibiotici in Italia 2018’ dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), presentato a Roma. Gli antibiotici sono i Farmaci più prescritti nella popolazione pediatrica: 4 volte su 10 non vengono scelti antibiotici di prima linea, che sono quelli da utilizzare ...

Farmaci - Aifa : lieve aumento dell’uso di antibiotici Nel 2018 - nel 30% casi non servono : Nel 2018 il consumo totale di antibiotici (comprensivo dell’acquisto privato) è stato di 21,4 dosi giornaliere ogni mille abitanti (Ddd/1000 ab die). Un valore in lievissimo aumento, dato che lo scorso anno era stato di 20,9 dosi al giorno per mille abitanti (+0,5). Ma il trend degli ultimi anni è comunque in calo, sottolinea il rapporto ‘L’uso degli antibiotici in Italia 2018‘ dell’Agenzia italiana del farmaco ...

Clima : record di emissioni di gas serra Nel 2018 : Nuovo record di emissioni di gas serra. Secondo l’Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) delle Nazioni Unite, nel 2018 la concentrazione di diossido di carbonio (CO2), che rappresenta il principale gas a effetto serra derivante da attività umane, ha raggiunto le 407,8 parti per milione: la concentrazione più alta da 3-5 milioni di anni, secondo il segretario generale dell’Organizzazione Petteri Taalas. “Allora, la ...

Istat - calano ancora le nascite : Nel 2018 oltre 18mila nati in meno rispetto al 2017 : Secondo gli ultimi dati dell’Istat continuano a diminuire i nati: nel 2018 sono stati iscritti in anagrafe 439.747 bambini, oltre 18mila in meno rispetto all’anno precedente. Il persistente calo della natalità si ripercuote soprattutto sui primi figli. In media si diventa madri a 32 anni. Leonardo e Sofia i nomi preferiti dai neogenitori.Continua a leggere

Istat : la natalità continua a calare - 18mila bambini in meno Nel 2018 : La natalità in Italia continua a calare: nel 2018 sono stati iscritti all’anagrafe oltre 18mila bambini in meno rispetto all’anno precedente. A rilevarlo è l’Istat, secondo cui diminuiscono soprattutto le nascite dei primogeniti, che si riducono a 204.883, 79mila in meno rispetto al 2008. Scende anche il numero medio di figli per donna che si ferma a 1,29 contro l’1,46 nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità. Sale, invece, l’età media ...

Francesco perde lo storico primato. I nomi più scelti per i bimbi Nel 2018 sono Leonardo e Sofia : Leonardo e Sofia sono i nomi preferiti dai neo genitori: sulla base delle informazioni contenute nella rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita, l’Istat elabora la distribuzione dei nomi maschili e femminili più frequenti nel 2018. A livello nazionale, il nome Francesco perde il suo storico primato che lo ha visto come nome più scelto dal 2001. Nel 2018, passando in seconda posizione, Francesco è ...

Seicentododici pedoni investiti e uccisi Nel 2018 : morti in aumento - colpa degli smartphone : Nel 2018 Seicentododici persone sono state investite e uccise da un'auto. Secondo Giordano Biserni, presidente dell'Asaps, la colpa è soprattutto della distrazione degli automobilisti, troppo spesso alle prese con chat e smartphone mentre sono al volante.Continua a leggere

Lazio - Nel 2018 12 femminicidi. Aumentano gli abusi sessuali : Roma – Nel Lazio le donne uccise nel 2018, secondo dati Istat, sono state 12, in aumento rispetto al 2017. Il 27,27% e’ stato ucciso da un partner, attuale o ex. In aumento anche le violenze sessuali (dati Eures): 533 quelle denunciate nel Lazio nel 2018 (+3,7% rispetto al 2017) e 1.880 le denunce per maltrattamenti in famiglia (+14,1%). Questi alcuni dei numeri relativi alle violenze sulle donne nel Lazio che sono stati divulgati ...

Lombardia : aumentano investimenti in cultura - 30 mln Nel 2018 (2) : (Adnkronos) - La relazione riferisce anche della riattivazione dal 2017 dell’osservatorio dedicato ai fenomeni riconducibili all’ambito culturale. Si tratta di un supporto importante che potrà fornire in modo sistematico dati e informazioni che sono la base per una governance del settore e per una c