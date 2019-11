Napoli | smantellato il clan Mauro | minacce e botte | così imponeva il pizzo ai negozianti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 27 novembre 2019) “Facciamo i camorristi, non i salumieri. Se non vi vedo, vi do’ meno a fine settimana”. Una filosofia di vita e di impresa, quella di Cirodetto zi’ Ciruzz, 67 anni, boss deldelle stese e delnella Sanità di. Gli faceva eco il sodale Biagio D’Alterio, Gino ‘o fruttivendol: “Io faccio la malavita e la faccio come voi, rischio di prendere una botta dietro la testa o l’ergastolo”. Il boss approva e incoraggia: “Se avete scelto questa vita fatela come si deve, quando scendiamo in strada non stiamo facendo la giostra”. La cimice nascosta nella casa di Zi’ Ciruzz spia conversazioni e strategie criminali del. Vengonoriempite pagine e pagine di intercettazioni ambientali alla base dell’ordinanza di custodia cautelare con la quale sono state tradotte in carcere 18 persone e un’altra è finita ai domiciliari. Le accuse spaziano a vario ...

