Napoli | ritiro volontario in caso di sconfitta contro il Liverpool in Champions RUMORS

CorSport : il Napoli pronto a tornare in ritiro fino alla partita contro il Bologna : La partita di stasera contro il Liverpool è di fondamentale importanza per il Napoli. Non solo in termini di classifica del girone e di passaggio del turno. La squadra dovrà dimostrare di fare un passo per uscire dalla crisi delle ultime settimane, quella in cui è piombata dopo l’ammutinamento del 5 novembre. I rivoltosi si sono pentiti della loro scelta. Hanno fatto diversi passi verso De Laurentiis, come hanno raccontato i giornali negli ...

Liverpool - Robertson : “Vogliamo battere il Napoli - ci impegneremo al 100% per vincere! Vicenda ritiro? Hanno sicuramente un lavoro da fare per qualificarsi agli ottavi di finale…” : Robertson parla di Liverpool-Napoli in conferenza stampa Il terzino del Liverpool, Andy Robertson è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Napoli. Ecco quanto ha dichiarato: “Il Napoli può contare su un ottimo allenatore ed Hanno un grande schieramento tattico. La rosa azzurra ha giocatori di grande qualità che mettono in difficoltà chiunque, se però noi giochiamo al 100% possiamo battere tutti e per questo ...

Klopp sul Napoli : ”Ancelotti non ha bisogno dei miei consigli. Ritiro? Non ho idea” : Conferenza stampa Klopp prima di Liverpool-Napoli, le dichiarazioni sulla situazione in casa azzurri CONFERENZA STAMPA Klopp LIVERPOOL Napoli – A margine della conferenza stampa pre-match, sta parlando Jürgen Klopp, special trainer del Liverpool. La partita, che si disputerà domani sera alle ore 20:45, vede fronteggiarsi due allenatori di livello internazionale. Per questo motivo il tecnico […] Leggi tutto L'articolo Klopp sul ...

Bagni : “Il ritiro a Vietri servì a costruire il Napoli che venne dopo“ : Dopo la crisi che si è aperta nel Napoli a seguito dell’ammutinamento dei calciatori al ritiro imposto dal presidente, si è discusso ampiamente del significato e dei benefici che un ritiro possa avere per lo spogliatoio. Salvatore Bagni, ex leader del Napoli, ha parlato di questo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ricordano il ritiro che il Napoli fece a Vietri “Il ritiro a Vietri fu importante, ma i ritiri di una volta erano diversi, ...

Entro 15 giorni il Napoli convocherà i calciatori per il mancato ritiro : Da quando c’è stato l’ammutinamento dei calciatori azzurri, dopo la partita di Champions League contro il Salisburgo, oltre alle brutte prestazioni della squadra, a tenere banco è la reazione giuridica che intraprenderà De Laurentiis. Vediamo insieme quali sono le possibilità e come si svolgeranno le cose. Premessa: i calciatori sono lavoratori dipendenti e, seppure ultrapagati, a loro si applicano le leggi in materia di lavoro ...

Napoli - altro colpo contro i calciatori anti-ritiro : sfasciata l'auto della moglie di Zielinski : altro colpo contro i "rivoltosi" anti-ritiro del Napoli. Dopo il brasiliano Allan, a cui hanno svaligiato la casa, i ladri prendono di mira anche il polacco Piotr Zielinski: domenica mattina alcuni ignoti hanno sfasciato il lunotto anteriore della Smart, di proprietà della moglie del centrocampista

Napoli - clamorosa “rivolta” : Ancelotti e i giocatori annullano il ritiro! Insigne : “Dillo a tuo padre” : Clamoroso colpo di scena in casa Napoli dopo il match di ieri sera contro il Salisurgo, sfida terminata sul punteggio di 1-1. Al termine dell’incontro, Ancelotti e i giocatori hanno abbandonato direttamente il San Paolo senza rilasciare interviste e annullando di propria iniziativa il ritiro imposto dal presidente De Laurentiis. Come riportato dall’odierna edizione di […] L'articolo Napoli, clamorosa “rivolta”: ...

Napoli nel caos - stasera tutti in ritiro : così Ancelotti ricompatta il gruppo : La notizia è iniziata a trapelare nel tardo pomeriggio di ieri. Dopo l'allenamento. Motivo per il quale c'è da pensare che questa volta a saperlo per primi siano stati proprio i...

Associazione Italiana Calciatori : “Caso Napoli? Giusto disertare se il ritiro è punitivo.” : A Radio Marte, durante la trasmissione radiofonica “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma, è intervenuto il vice presidente dell’AIC, Umberto Calcagno. “Al momento non ci sono azione formali legali o contenziosi in corso. Se i provvedimenti De Laurentiis si limiteranno al 5% dello stipendio mensile di un calciatore allora loro stessi potranno presentare un ricorso ma non è detto che i Calciatori faranno ricorso. In caso contrario, ...

Napoli AMMUTINATO - TIFOSI VS GIOCATORI/ Battaglia legale? Azzurri di nuovo in ritiro : Ammutinamento NAPOLI, il club reagisce: la società fa causa ai GIOCATORI? Squadra da domani in ritiro per la sfida contro il Genoa: le ultime notizie.

Sky : da domani il Napoli torna in ritiro : Secondo quanto riferisce Sky Sport, il Napoli tornerà in ritiro da domani, per preparare la partita contro il Genoa di sabato. Sarebbe questa, dunque, la decisione presa da Carlo Ancelotti al quale la società aveva rimesso il pallino tra le mani. Posto che il ritiro si dovesse fare, spettava al tecnico decidere da quando. Ed ecco il responso. Tutti a Castel Volturno fino a sabato, dunque, per provare ad uscire dalla crisi ed ...

ULTIMA ORA SKY : Napoli in ritiro! : Sky: la squadra andra’ in ritiro domani in vista della sfida con il Genoa! L’emittente satellitare fa sapere che una decisione è stata presa: Il Napoli andrà in ritiro da domani fino al giorno dell’incontro con il Grifone, previsto per sabato 09/11/2019 alle ore 20:45. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL Napoli CLICCA QUI Radio Kiss Kiss – Contestazione al San Paolo, Formisano al telefono racconta gli ...

Napoli - ritiro ed ammutinamento. Gamma di errori incredibile : se ne parla a Radio Marte : Ammutinamento Napoli? Gianni Di Marzio: ”E’ una vergogna, a Napoli c’è un caos tremendo e non me lo aspettavo Napoli ritiro AMMUTINAMENTO – A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per commentare gli ultimi avvenimenti venuti in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da Forzazzurri.net: SULL’ AMMUTINAMENTO DEI CALCIATORI DEL Napoli Ruggiero Malagnini, avvocato ...